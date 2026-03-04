بايرن ميونيخ يخطط لانتقال فيكتور أوسيمهن وسط حالة عدم اليقين بشأن عقد هاري كين

في عالم كرة القدم الحديث، حيث أصبح المهاجمون التقليديون سلعة نادرة، يظل أوسيمهن أحد المصادر القليلة المضمونة للأهداف. وقد جعلته قدرته على التسجيل في الثلث الأخير من الملعب بانتظام متناغم على مدار السنوات السبع الماضية أحد الأصول الفريدة. تفكير بايرن "الجاد" في هذا الانتقال المحتمل يشير إلى تحول في استراتيجيته، حيث يسعى للحفاظ على هيمنته المحلية والأوروبية. يبقى أن نرى ما إذا كان غلطة سراي سيصمد أمام عرض رسمي، لكن قصة فترة الانتقالات القادمة بدأت تكتب بالفعل، مع أوسيمهن في قلب الأحداث.