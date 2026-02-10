أعطى المدير الرياضي لبايرن ميونيخ ماكس إيبرل مؤخرًا تحديثًا حول احتمالية توقيع عقد جديد مع كين، قائلاً: "قلت إننا في مفاوضات، لكن المفاوضات لم تبدأ بعد. نحن على اتصال وثيق مع هاري، وستتبع ذلك خطوات أخرى".

يبدو كين سعيدًا في ألمانيا، لكن ذلك لم يمنع ظهور شائعات عن انتقاله إلى الدوري السعودي للمحترفين أو عودته إلى الدوري الإنجليزي الممتاز. يبدو الانتقال إلى الشرق الأوسط غير مرجح في أي وقت قريب على الرغم من العروض المربحة، حيث يرغب كين في إضافة المزيد من الألقاب إلى رصيده في أوروبا خلال السنوات القليلة المقبلة، لكن العودة إلى إنجلترا تبدو احتمالاً دائماً، نظراً لأنه ثاني أفضل هداف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 213 هدفاً.