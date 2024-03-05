بايرن ميونخ ولاتسيو | نحسك سينتهي يا كين، ولكن ليس بالهدايا الساذجة من "جار ياشين"!

مهمة أسهل من المتوقع

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في الوقت الذي كان يحاول فيه ماوريزيو ساري فعل كل شيء لتحقيق المعجزة مع لاتسيو، قرر أحدهم منه هدية ثمينة لهاري كين!

بايرن ميونخ 3 ولاتسيو 0 في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا على ملعب أليانز أرينا، ليخرج الفريق الإيطالي من المسابقة، ويصبح فوزه في الذهاب بهدف نظيف بلا أي قيمة.

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كين نجح في تسجيل الهدف الأول لصالح الفريق البافاري في الدقيقة 39 بعد صمود دفاعي مميز من لاتسيو، قبل أن يعزز مولر النتيجة بالهدف الثاني بالدقيقة 47، ثم أضاف كين الثالث بالشوط الثاني.

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العبور يأتي وسط حالة من ترتيب الأوراق وانعدام الرؤية حول المستقبل وحقبة ما بعد توماس توخيل الذي قرر الرحيل بنهاية الموسم، وفي الوقت ذاته يمنح كين الأمل لإنهاء نحسه المثير للدهشة!