Getty
"أسوأ من قابلت واللعب كان يمكن أن يستمر 25-26 دقيقة أخرى" .. كين وبايرن ميونخ ينفجران ضد حكم مباراة هامبورج
بايرن يخسر نقاطاً
بدأت إحباطات كين تجاه الحكم في الشوط الأول عندما، بعد مرور أكثر من نصف ساعة على المباراة، تفوق نيكولاي رامبرج على يوشوا كيميش بسرعته وتغلب على الألماني في الكرة المرتدة. ثم ارتكب لاعب وسط بايرن خطأً عندما عرقل لاعب وسط هامبورج في منطقة الجزاء ومنحه ركلة جزاء.
احتج مهاجم إنجلترا بشدة على القرار لكنه تم تجاهله. لم يخطئ لاعب آرسنال المعار فييرا من نقطة الجزاء وسدد الكرة بعيداً عن مانويل نوير في الزاوية اليسرى السفلية.
رد بايرن بأهداف من كين ولويس دياز قبل وبعد الاستراحة. سجل المهاجم الإنجليزي من مسافة قريبة ليعدل النتيجة، ودخل الكولومبي من على مقاعد البدلاء في الشوط الثاني واستجاب على الفور. سجل الجناح من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من مايكل أوليس ليمنح الفرنسي تمريرته الحاسمة الخامسة عشرة هذا الموسم.
لم يستمر تقدم بايرن طويلاً، حيث تجاوز لوكا فوسكوفيتش ألفونسو ديفيز ليصل إلى عرضية ويليام ميكيلبرنيسيس ويسجل بضربة رأس قوية. كان الكرواتي رائعاً في الدفاع ونجح في إثارة غضب كين، الذي كان يشعر بالإحباط مع كل فرصة ضائعة وتسديدة محجوبة.
طوال المباراة، كان لاعبو بايرن يحيطون بالحكم ويشعرون في أكثر من مناسبة أنهم يستحقون ركلة جزاء. تم رفض احتجاجاتهم بشكل صحيح، لكن ذلك لم يمنع كين من انتقاد الحكم بعد انتهاء 90 دقيقة.
- Getty Images Sport
بايرن وكين يغضبان من الحكم
بعد المباراة، انتقد العديد من شخصيات بايرن ميونيخ ولاعبيه الحكم. في غرفة الملابس، وفقًا لـ Sport1، سُمع كين يقول "ليس على هذا المستوى" ووصف يوزيب ستانيسيتش أداء الحكم بـ "الكارثي". وفقًا لـ Bild، قال كين أيضًا إنه شعر أن الحكم كان "أسوأ حكم قابلته في كرة القدم".
وقال مانويل نوير: "إذا كان الحكم موضوعًا للنقاش بعد المباراة، فهذا ليس بعلامة جيدة أبدًا. في الحالة المثالية، لا يتم ذكر الحكم على الإطلاق. لأنك تعلم حينها أنه كان مسيطرًا على المباراة. ولكن عندما يُسأل عنه كثيرًا، فهذا يتحدث عن نفسه".
وادعى مدير بايرن الرياضي ماكس إيبرل أن الحكم كان "مربكًا" بسبب المباراة. وقال: "حكم كان مربكًا بعض الشيء في رأيي، ولم يحكم على العديد من المواقف بشكل جيد. هذا رأيي، وليس عذرًا".
كومباني يضيف أفكاره
وأضاف فنسنت كومباني إلى النقاش بعد المباراة، مشيرًا إلى أن بايرن كان يجب أن يحصل على وقت إضافي أطول ليتمكن من تسجيل هدف الفوز. وقال: "كان هناك ما مجموعه 16 دقيقة من التوقفات في المباراة؛ كان بإمكاننا أن نلعب 20 أو 25 دقيقة أخرى". "أعتقد أن المباراة تأثرت بشدة بهذه المواقف. إذا كان هناك ست أو سبع دقائق من الوقت الإضافي، فهذا يعني أن شيئًا ما قد حدث في المباراة".
أكد كومباني أنه لم يكن مستاءً من طريقة لعب هامبورج، وأعرب عن "احترامه التام" للفريق الذي حصد نقطة ضد فريقه. بل قال عن الحكم: "كان لدي شعور بأن المواقف الواضحة أصبحت معقدة".
- Getty Images Sport
بايرن يتقدم بفارق تسع نقاط
لم يحصل بايرن دائمًا على قرارات 50/50 من الحكم، لكن لا يمكنهم الشكوى من القرارات الرئيسية. ألقى أوليس نفسه على الأرض محاولًا الحصول على ركلة جزاء، لكن الحكم رفض ذلك بحق. كما حاول كين خداع الحكم بعدة سقوطات مبالغ فيها.
يعكس الغضب الذي أبداه بايرن الصعوبات التي واجهها في التغلب على فريق هامبورج الذي استحق شيئًا من المباراة. استأنف الفريق الضيف كل قرار، وادعى مرارًا وجود لمسات يدوية من لاعبي هامبورغ، حتى لو لم تكن الكرة قريبة من الذراع.
يظل بايرن متصدرًا للدوري الألماني بفارق تسع نقاط، ومن المرجح أن يفوز باللقب. يمكنه أن يخطو خطوة أخرى نحو اللقب بالفوز على هوفنهايم في نهاية الأسبوع المقبل.
إعلان