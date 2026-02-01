"أسوأ من قابلت واللعب كان يمكن أن يستمر 25-26 دقيقة أخرى" .. كين وبايرن ميونخ ينفجران ضد حكم مباراة هامبورج

بدأت إحباطات كين تجاه الحكم في الشوط الأول عندما، بعد مرور أكثر من نصف ساعة على المباراة، تفوق نيكولاي رامبرج على يوشوا كيميش بسرعته وتغلب على الألماني في الكرة المرتدة. ثم ارتكب لاعب وسط بايرن خطأً عندما عرقل لاعب وسط هامبورج في منطقة الجزاء ومنحه ركلة جزاء.

احتج مهاجم إنجلترا بشدة على القرار لكنه تم تجاهله. لم يخطئ لاعب آرسنال المعار فييرا من نقطة الجزاء وسدد الكرة بعيداً عن مانويل نوير في الزاوية اليسرى السفلية.

رد بايرن بأهداف من كين ولويس دياز قبل وبعد الاستراحة. سجل المهاجم الإنجليزي من مسافة قريبة ليعدل النتيجة، ودخل الكولومبي من على مقاعد البدلاء في الشوط الثاني واستجاب على الفور. سجل الجناح من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من مايكل أوليس ليمنح الفرنسي تمريرته الحاسمة الخامسة عشرة هذا الموسم.

لم يستمر تقدم بايرن طويلاً، حيث تجاوز لوكا فوسكوفيتش ألفونسو ديفيز ليصل إلى عرضية ويليام ميكيلبرنيسيس ويسجل بضربة رأس قوية. كان الكرواتي رائعاً في الدفاع ونجح في إثارة غضب كين، الذي كان يشعر بالإحباط مع كل فرصة ضائعة وتسديدة محجوبة.

طوال المباراة، كان لاعبو بايرن يحيطون بالحكم ويشعرون في أكثر من مناسبة أنهم يستحقون ركلة جزاء. تم رفض احتجاجاتهم بشكل صحيح، لكن ذلك لم يمنع كين من انتقاد الحكم بعد انتهاء 90 دقيقة.