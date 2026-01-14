أن تكون مهاجمًا، فإن همك الأول سيكون هو تسجيل الأهداف وهز شباك المنافسين؛ لكن الأمر ليس هكذا دائمًا، مع النجم الإنجليزي الكبير هاري كين.

والحقيقة أن كين، يُسجل الكثير من الأهداف بالفعل؛ لكنه أحيانًا لا يفعل ذلك، ورغم هذا يكون أحد نجوم فريقه الألماني بايرن ميونخ.

هذا ما حدث في مباراة بايرن ميونخ ومستضيفه كولن، مساء يوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 17 من مسابقة الدوري الألماني، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

البافاري حوّل تأخره بهدف إلى الفوز (3-1)؛ ليصل إلى نقطته الـ47 من 17 مباراة، في "صدارة" الدوري الألماني.

وتقدم كولون في الدقيقة 41، عن طريقه لاعبه لينتون ماينا؛ قبل أن يسجل سيرجي جنابري وكيم مين جاي ولينارت كارل ثلاثية بايرن ميونخ، في الدقائق 45+5 و71 و84.

ونستعرض في السطور القادمة، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد ظهور كين في مباراة بايرن ميونخ وكولون، مساء يوم الأربعاء..