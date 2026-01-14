FC Bayern Munich Harry KaneGoal AR
أحمد فرهود

بايرن ميونخ "ينقص من عمر" هاري كين! .. الهامستر يقدّم أكبر تضحية ضد كولن ويرفع شعار "لا للشكوى"

كين مهاجم فذ حتى بدون تسجيل الأهداف..

أن تكون مهاجمًا، فإن همك الأول سيكون هو تسجيل الأهداف وهز شباك المنافسين؛ لكن الأمر ليس هكذا دائمًا، مع النجم الإنجليزي الكبير هاري كين.

والحقيقة أن كين، يُسجل الكثير من الأهداف بالفعل؛ لكنه أحيانًا لا يفعل ذلك، ورغم هذا يكون أحد نجوم فريقه الألماني بايرن ميونخ.

هذا ما حدث في مباراة بايرن ميونخ ومستضيفه كولن، مساء يوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 17 من مسابقة الدوري الألماني، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

البافاري حوّل تأخره بهدف إلى الفوز (3-1)؛ ليصل إلى نقطته الـ47 من 17 مباراة، في "صدارة" الدوري الألماني.

وتقدم كولون في الدقيقة 41، عن طريقه لاعبه لينتون ماينا؛ قبل أن يسجل سيرجي جنابري وكيم مين جاي ولينارت كارل ثلاثية بايرن ميونخ، في الدقائق 45+5 و71 و84.

ونستعرض في السطور القادمة، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد ظهور كين في مباراة بايرن ميونخ وكولون، مساء يوم الأربعاء..

  • TOPSHOT-FBL-GER-BUNDESLIGA-BAYERN MUNICH-WOLFSBURGAFP

    بايرن ميونخ "ينقص من عمر" هاري كين

    تحول المهاجم الإنجليزي هاري كين، في مباراة فريقه بايرن ميونخ ضد مستضيفه كولون، مساء يوم الأربعاء؛ إلى لاعب وسط ميدان، بكل ما تحمله من معاني.

    كين تواجد في منتصف الملعب، أكثر من خط المقدمة؛ وذلك لاستلام الكرات وبناء اللعب، في ظل ضعف الأدوار التي يقدّمها ثنائي خط الوسط.

    ثنائي الوسط أليكساندر بافلوفيتش وليون غوريتسكا، لم يقما بأدوارهما بالشكل المطلوب؛ وهو الأمر الذي حاول أن يعوضه كين، بالعودة إلى الخلف كثيرًا.

    ومن المعروف أساسًا أن كين، هو مهاجم "محطة"؛ أي أن أسلوبه هو العودة للخلف، من أجل فتح المساحات إلى زملائه.

    إلا أن الأمر كان زائدًا أمام كولون؛ وهو ما يجعلنا نقول بإن بايرن ميونخ "ينقص من عمر" مهاجمه الإنجليزي، في الملاعب.

    بمعنى.. أدوار كين التي تطلب جهدًا بدنيًا كبيرًا، مع تقدم اللاعب في العمر "32 سنة"؛ قد يجعل هذا اللاعب يُعاني في مرحلة ما، في الفترة القادمة.

  • FBL-GER-BUNDESLIGA-BAYERN MUNICH-WOLFSBURGAFP

    هاري كين يخدم زملائه في بايرن ميونخ

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر.. نستطيع القول إن أدوار وسط الميدان، التي قام بها المهاجم الإنجليزي هاري كين، في مباراة بايرن ميونخ وكولون؛ قللت كثيرًا من خطورته، طوال مجريات الـ90 دقيقة.

    خطورة كين كانت ترتكز أساسًا على التسديدات بعيدة المدى؛ وذلك أثناء تحركه من منتصف الملعب إلى الهجوم، بعد القيام بالأدوار التي تحدثنا عنها.

    لذلك.. وجدنا خطورة البافاري ضد كولون؛ تأتي أساسًا من الثلاثي - تحت رأس الحربة -، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: دخول الجناحان الكولومبي لويس دياز والفرنسي مايكل أوليسي إلى العمق؛ عندما يعود كين للخلف.

    * ثانيًا: حرية الحركة للألماني سيرجي جنابري ومن بعده لينارت كارل؛ وذلك بالتنقل بين الأطراف والعمق.

    إلا أن الأزمة الكبيرة هي أن بايرن ميونخ، خسر حل "العرضيات"؛ حيث بتراجع كين إلى الخلف، لم يتواجد ذلك اللاعب الذي يستطيع ترجمة هذه الكرات إلى داخل الشباك.

  • Harry KaneGetty

    توقف سلسلة أهداف هاري كين في الدوري الألماني

    نتيجة لكل ما ذكرناه في السطور الماضية؛ كان طبيعي أن تتوقف سلسلة المهاجم الإنجليزي هاري كين، بخصوص المباريات المتتالية التي سجل فيها بمسابقة الدوري الألماني.

    وسجل كين في آخر 4 مباريات للبافاري، في مسابقة الدوري الألماني؛ قبل أن تتوقف السلسلة ضد كولون، مساء يوم الأربعاء.

    - سلسلة أهداف هاري كين في الدوري قبل مباراة كولون:

    * الجولة 13: ثلاثة أهداف في شتوتجارت.

    * الجولة 14: هدف في ماينز.

    * الجولة 15: هدف في هيدينهايم.

    * الجولة 16: هدف في فولفسبورج.

    وإجمالًا.. سجل المهاجم الإنجليزي 20 هدفًا، خلال 17 مباراة في مسابقة الدوري الألماني، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

  • Harry KaneGetty

    أدوار دفاعية مبهرة لهاري كين تنتهي بهدف

    وأخيرًا.. يجب الإشادة بالأدوار الدفاعية التي قام بها المهاجم الإنجليزي هاري كين، في مباراة فريقه بايرن ميونخ ضد كولون، مساء يوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 17 من مسابقة الدوري الألماني 2025-2026.

    وظهرت أدوار كين الدفاعية، في مجموعة من اللقطات المهمة؛ والتي يُمكن رصدها في نقطتين، على النحو التالي:

    * أولًا: المساعدة الدفاعية في الكرات الثابتة للخصم.

    * ثانيًا: العودة للتغطية على الظهير الأيسر هيروكي إيتو.

    كما كان كين يحاول عرقلة الهجمات للفريق المنافس، في منتصف الملعب؛ خاصة في ظل أسلوب لعب بايرن ميونخ، مع المدير الفني البلجيكي فينسنت كومباني.

    أسلوب كومباني يعتمد على الضغط العالي المتقدم، وهو ما يجعل هُناك فراغات كبيرة في العمق؛ عندما تنقطع الكرة من فريقه.

    ولنا في الهدف الثالث للبافاري خير مثال؛ حيث افتك كين الكرة بنفسه، ثم بدأ الهجمة التي أنهاها لينارت كارل دخل الشباك.

    وبالتالي.. استحق كين - الملقب بـ"الهامستر" بسبب مجهوداته الكبيرة -، أن يكون أحد نجوم مواجهة بايرن ميونخ وكولون، من الناحية التكتيكية؛ وليس فنيًا أو حضور هجومي، كما هو معتاد عنه.

