طوفان بايرن ميونخ: كين أمير في مملكة أوليسي.. وموسيالا يقهر كابوس الإصابة في دقيقة واحدة!

لم تكن ليلة السبت في ملعب ريد بول أرينا مجرد نزال كروي عابر في الروزنامة الألمانية، بل كانت فصلاً درامياً مكتمل الأركان، حبس أنفاس المتابعين بتقلباته العجيبة.

ما بدأ كليلة مظلمة وكابوس يلوح في الأفق لكتيبة المدرب فينسنت كومباني، انقلب فجأة ليصبح طوفانًا بافاريًا جرف كل شيء في طريقه.

بايرن ميونخ، الذي بدا مترنحًا في الشوط الأول، عاد في الثاني ليعصف بمضيفه لايبزيج بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، في مباراة نُصّب فيها هاري كين أميرًا للأرقام القياسية، بينما حكم البديل مايكل أوليسي الملعب كملكه الخاص، وطوى فيها جمال موسيالا صفحة الألم في دقيقة واحدة من السحر.