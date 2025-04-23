هذا موقف ناديه! .. صفقة مفاجئة من بايرن ميونخ مرشحة للانتقال إلى دوري روشن السعودي

أحدث الأسماء المرتبطة بالملاعب السعودية..

لا تزال المملكة العربية السعودية تعمل على جلب عدد من النجوم العالميين، إلى مسابقة دوري روشن للمحترفين، خلال الفترة القادمة.

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دوري روشن السعودي أصبح وجهة لأبرز نجوم العالم؛ خاصة بعد انضمام الأسطورة كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر، في يناير من عام 2023.

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أعقب رونالدو.. قدوم العديد من النجوم العالميين إلى دوري روشن السعودي للمحترفين؛ أبرزهم: "كريم بنزيما، ساديو ماني، رياض محرز وغيرهم الكثير"؛ حيث من المرجح أن يستمر هذا الأمر، في الفترة القادمة.