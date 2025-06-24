هاري كين "الغاضب" أمام بنفيكا .. شوط من أجل الاستمتاع بسحر دي ماريا وآخر للمعاناة مع هجوم بايرن ميونخ العاجز

هزيمة محبطة للفريق الألماني في مونديال الأندية

أفضل بداية وأسوأ نهاية .. جملة تلخص حال بايرن ميونخ في دور المجموعات لكأس العالم للأندية، انتصار ساحق على أوكلاند سيتي 10/0 في المباراة الأولى، وخسارة مفاجئة من بنفيكا في الجولة الثالثة، وبينهما 3 نقاط على حساب الخصم العنيد بوكا جونيورز.

هذه النهاية لن تمثل كارثة محققة على الفريق الألماني، لأنه تأهل إلى دور الـ16 بـ6 نقاط، ولكن في المركز الثاني، حيث جاء بنفيكا في الصدارة بفارق نقطة واحدة، بينما يستعد بوكا وأوكلاند للعودة إلى بلادهما.

فينسنت كومباني قرر إراحة العديد من اللاعبين وعدم إشراكهم من البداية، وعلى رأسهم جوناثان تاه ومايكل أوليس ويوشوا كيميش وجمال موسيالا وكينجسلي كومان، لتكون النتيجة فوز بنفيكا بهدف دون رد سجله أندرياس شييلديروب.

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مشاركة هاري كين والصورة التي ظهر بها كانت العلامة الأبرز الليلة، لأنه عندما دخل في الشوط الثاني علم الجميع أن هناك شيئًا ما قد تغير..