رئيس بايرن ميونخ : لا أحترم نموذج برشلونة ومصيرهم في أي دوري آخر هو الهبوط!

المشاكل المالية التي يواجهها نادي برشلونة معروفة للجميع. خلال السنوات الأخيرة من رئاسة جوسيب ماريا بارتوميو، أنفق الكتالونيون أموالهم بشكل متهور وتجاهلوا الإدارة المالية.

وقد أدى ذلك إلى عواقب وخيمة على برشلونة في الآونة الأخيرة، حيث اضطر النادي إلى بيع بعض أصوله في محاولة يائسة لإنقاذ سفينته الغارقة.

يواجه برشلونة حاليًا ديونًا هائلة تبلغ 1.45 مليار يورو. يعود السبب في ذلك إلى المكاسب غير المتوقعة البالغة 222 مليون يورو من انتقال نيمار إلى باريس سان جيرمان في صيف 2017، تلاها انخفاض مدمر في الإيرادات بسبب جائحة كوفيد-19، وارتفاع التكاليف المرتبطة بمشروع إعادة تطوير Espai Barca البالغ 1.5 مليار يورو.

وبدلاً من تحقيق الاستقرار بعد رحيل نيمار، اختار النادي الانخراط في موجة إنفاق سخية، حيث أنفق 960.3 مليون يورو على رسوم الانتقالات على مدى ثلاث سنوات، بإنفاق صافٍ قدره 399 مليون يورو. كما ارتفعت تكاليف كرة القدم، حيث قفزت الأجور وتكاليف الإطفاء من 367.4 مليون يورو إلى 593.9 مليون يورو، وهو ما استهلك 81٪ من إيرادات النادي في موسم 2017-2018، وفقًا لأرقام موقع "ذا أثلتيك".

وأضاف عقد ليونيل ميسي في عام 2017، الذي قُدرت قيمته بمبلغ مذهل بلغ 555.2 مليون يورو على مدى أربع سنوات وكلف في النهاية حوالي 515 مليون يورو، مزيدًا من الضغط على الموارد المالية، وانخفضت إيرادات المباريات من 174.9 مليون يورو إلى 23.7 مليون يورو فقط خلال الوباء، مما أدى إلى تأجيل دفع رواتب بقيمة 389 مليون يورو.

وبحلول نهاية موسم 2020-21، سجل البلوجرانا خسارة قياسية بلغت 555.4 مليون يورو، مما دفع الرئيس جوان لابورتا إلى اتخاذ تدابير صارمة. قام بتفعيل سلسلة من "الوسائل المالية"، مثل بيع 25 في المائة من حقوق البث التلفزيوني للدوري الإسباني مقابل 667.5 مليون يورو وتصفية 49 في المائة من Barca Studios - الكيان الرئيسي للنادي المسؤول عن إنشاء وإنتاج وتسويق جميع المحتويات السمعية البصرية للنادي - مقابل 200 مليون يورو، على الرغم من أن هذه الصفقة فقدت قيمتها منذ ذلك الحين، حيث لم يتحقق سوى 20 مليون يورو.

لتغطية الخسائر قصيرة الأجل، سجل النادي أيضًا 71.6 مليون يورو من بيع مقاعد كبار الشخصيات في كامب نو بقيمة 100 مليون يورو، في حين تضخم ميزانية "إسباي برسا" من 600 مليون يورو في البداية إلى 1.5 مليار يورو، مع وصول الإنفاق الفعلي بالفعل إلى 975 مليون يورو وتضرر الإيرادات بسبب الانتقال المؤقت إلى ملعب مونتجويك.

وتبع ذلك اقتراضات ضخمة، بما في ذلك 595 مليون يورو من Goldman Sachs مع 30 مليون يورو كمدفوعات سنوية، ودفعة واحدة بقيمة 265.7 مليون يورو مستحقة في 2031-32، و907.7 مليون يورو مرتبطة بمشروع ملعب كامب نو الجديد، مما جعل برشلونة النادي الأكثر مديونية في كرة القدم.