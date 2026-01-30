سعره وصل من 80 إلى 30 مليون يورو .. الهلال يعمل على حسم صفقة جناح فرانكفورت قبل إغلاق الميركاتو!

مرة أخرى يعود جان ماتيو باهويا، لاعب آينتراخت فرانكفورت الألماني، على رادار أندية دوري روشن السعودي، بعد سبق أن ارتبط بالقدوم للبطولة في أكثر من مناسبة.

الحديث هنا عن محاولات من الهلال السعودي لخطف الجناح الفرنسي، حيث يسعى النادي للتعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، مستغلًا شعور اللاعب بالإحباط من قلة مشاركاته مع فرانكفورت.