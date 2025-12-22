بالمر وبيلينجهام في خطر .. أسطورة الدوري الإنجليزي يحذر ثنائي إنجلترا من نجم أستون فيلا

أعرب هيسكي، المهاجم السابق لمنتخب إنجلترا وأستون فيلا، عن دعمه لروجرز، مؤكداً على أن لاعب الوسط يجب أن يُنظر إليه بجدية كأحد اللاعبين الأساسيين لمنتخب إنجلترا في كأس العالم 2026. يعتقد هيسكي أن أداء نجم أستون فيلا في الفترة الأخيرة بالدوري الإنجليزي قد رفعه من مجرد خيار واعد في الفريق إلى منافس حقيقي على دور رئيسي في خطط توخيل.

استمتع روجرز بفترة احتفالية رائعة مع أستون فيلا، حيث قدم أداءً حاسماً في مرحلة حاسمة من الموسم. وقد تأكد تأثيره خلال فوز فيلا 2-1 على مانشستر يونايتد، حيث سجل هدفين وأثبت أنه القوة الدافعة وراء فريق أوناي إيمري.

مع استعداد إنجلترا لكأس العالم 2026 تحت قيادة توخيل، تشتد المنافسة على مراكز خط الوسط الهجومي. تشير تعليقات هيسكي إلى أن الأسماء المعروفة مثل بيلينجهام وبالمر قد تواجه ضغطًا حقيقيًا إذا واصل روجرز مسيرته الصاعدة.