أصابع الاتهام تتجه نحو المدرب الإسباني

للمرة الأولى منذ قدومه إلى مانشستر سيتي في 2016، تظهر حملات التشكيك بطريقة غير مسبوقة في المدرب بيب جوارديولا، بسبب قراراته داخل وخارج الملعب، وبالتحديد في سوق الانتقالات.

البعض يتحدث عن رحيل رياض محرز وخوليان ألفاريز، والبعض الآخر يركز على التخلي عن كول بالمر خريج أكاديمية النادي، الذي ذهب إلى تشيلسي ليصبح أحد أفضل وأهم اللاعبين في العالم.

وهنا دعونا نتوقف قليلًا، بالمر ليس وحده، بيب تخلى وفرط في العديد من الجواهر التي تغزو أوروبا حاليًا، والتي كان يمكنها إنقاذ الفريق من الأزمة الطاحنة التي يمر بها حاليًا، بخسارة 8 مباريات من آخر 12 مواجهة لعبها في كل البطولات.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

أحدهم أصبح هدفًا لمعظم أندية أوروبا، وآخر كان يمكنه سد الفراغ الذي تركه رودري بعد إصابته الطويلة، لذلك، دعونا نستعرض أبرز وأهم خريجي أكاديمية سيتي ونجومه الشباب السابقين الذين تألقوا بعيدًا عن ملعب الاتحاد..