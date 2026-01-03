RCD Espanyol de Barcelona v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
بلال محمد

بالاموال والفئران.. استقبال جنوني من جماهير إسبانيول ضد حارس برشلونة!

هجوم قوي على حارس برشلونة...

هاجمت جماهير إسبانيول، حارسها السابق جوان جارسيا، والذي انضم إلى صفوف برشلونة، في صفقة مدوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قبل مباراة الفريقين المرتقبة، في الدوري الإسباني.

استقبل ملعب كورنيا إل برات، مساء اليوم السبت ديربي كتالونيا، والذي جمع بين إسبانيول وبرشلونة، ضمن مواجهات الجولة السابعة عشر من الدوري الإسباني، والتي حسمها البلوجرانا لصالحه بهدفين دون رد.

وشهد اللقاء إثارة كبيرة حتى الدقائق الأخيرة، حيث كان إسبانيول، يسيطر على معظم فترات المباراة وكان الطرف الأخطر، حتى الدقيقة 86 عندما فض داني أولمو، الاشتباك بهدف مميز بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء، قبل أن يؤكد روبرت ليفاندوفسكي، فوز برشلونة، بهدف ثان في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة.

  • استقبال جنوني

    جماهير إسبانيول، التي تواجدت خارج الملعب قبل انطلاق المباراة، هاجمت بقوة حارسها السابق، ورفعت بعض اللافتات المكتوب عليها "جوان فأر"، بخلاف إلقاء بعض مجسمات الفئران، دلالة على عدم تقبلهم لرحيل حارسهم السابق إلى الغريم.

    واستمر هجوم جماهير إسبانيول، ووصل إلى طبع صورة الحارس جارسيا، على بعض العملات المزورة، وتوزيعها خارج الملعب قبل انطلاق الديربي، في إشارة إلى سعي الحارس صاحب الـ 24 عامًا، خلف الأموال وترك فريق طفولته، الذي تربى ونشأ داخل صفوفه.

    • إعلان

  • نقطة ضوء في وسط الظلام

    وفي ظل هجوم جماهير إسبانيول، على جوان جارسيا، ظهرت في المدرجات أحد الجماهير، وهو يرفع لافتة مكتوب عليها "نحب جوان"، في إشارة إلى تذكر فترة جارسيا، مع الفريق ومساهمته بشكل كبير في إنقاذ الفريق من الهبوط في الموسم الماضي، وحتى في وقت رحيله قرر جارسيا، الخروج بأكبر صفقة ممكنة لمساعدة الفريق في حل جزء من مشاكله المالية والاحتفاظ بقوام الفريق بدلًا من التفريط في اللاعبين.

  • جارسيا يرد في الملعب

    بالرغم من الهجوم القوي والتصرفات السابق ذكرها، وصافرت الاستهجان على جارسيا، إلا أن الحارس رد في الملعب، وتألق وساهم بشكل كبير في حسم فريقه نقاط المواجهة كاملة، والاستمرار في الانفراد بصدارة ترتيب الدوري الإسباني.

    وشهد اللقاء تألق جارسيا، وحصوله على جائزة أفضل لاعب في المباراة ونجاح في الخروج بستة تصديات ناجحة، من بينهم انفراد تام في الدقيقة 63.

    ووفقًا لما ذكرته شبكة "أوبتا" للإحصائيات فإن جارسيا، هو أول حارس لبرشلونة، يحقق ست تصديات ناجحة في مباراة واحدة دون أي تستقبل شباكه أي أهداف، بعد أن مارك أندريه تير شتيجن، وأن قام بهذا الإنجاز بنفس العدد من التصديات، أمام ريال سوسييداد، في نوفمبر 2013.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • موقف برشلونة

    بعد نتيجة اليوم ارتفع رصيد برشلونة، عند النقطة 49 في صدارة ترتيب الدوري الإسباني، وبفارق سبع نقاط عن ريال مدريد، صاحب المركز الثاني، الذي سيكون على موعد مع ريال بيتيس، مساء يوم الأحد، على ملعب سانتياجو برنابيو، بينما تجمد رصيد إسبانيول، عند النقطة 33 في المركز الخامس، وبفارق أربع نقاط عن أتلتيكو مدريد، الذي يأتي في المركز الرابع، ويحتل فياريال، المركز الثالث في ترتيب الليجا ومعه 38 نقطة.

    ومن المنتظر أن تطير كتيبة الفريق الكتالوني، إلى المملكة العربية السعودية، يوم الإثنين القادم، لخوض منافسات كأس السوبر الإسباني، والتي من المقرر أن يواجه فيها برشلونة، نظيره أتلتيك بيلباو، يوم الأربعاء المقبل، على أن يواجه الفائز من تلك المباراة، الفائز من مواجهة ديربي مدريد، بين ريال مدريد، وأتلتيكو، في المباراة النهائية يوم 11 يناير، على ملعب الإنماء.

    وعقب الانتهاء من بطولة كأس السوبر الإسباني، سيعود برشلونة، إلى الليجا بمواجهة قوية أمام ريال سوسييداد، يوم 18 يناير الحالي، ثم يحل ضيفًا على سلافيا براج، في الجولة السابعة، من مجموعات دوري أبطال أوروبا، التي يسعى فيها الفريق الكتالوني، إلى الفوز بآخر مباراتين، لتحسين مركزه في جدول الترتيب، وحسم مركز يؤهله مباشرة إلى الدور القادم.

السوبر الإسباني
برشلونة crest
برشلونة
برشلونة
أتلتيك بيلباو crest
أتلتيك بيلباو
أتلتيك بيلباو
الدوري الإسباني
ليفانتي crest
ليفانتي
ليفانتي
إسبانيول crest
إسبانيول
إسبانيول
0