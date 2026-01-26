كرة الهاتريك التي أفسدها برشلونة: بافليديس "قطعة بنزيما" في رقعة إنزاجي .. والأزمة في الـ100 مليون!

"ليس لديّ مشكلة هجومية عامة، ولكن علينا أن نتحسن في استغلال الفرص"، بتلك الكلمات، علّق الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، على الانتقادات الموجّهة للثنائي ماركوس ليوناردو وداروين نونيز، بسبب قلة المردود التهديفي، في ليلة توقف سلسلة انتصارات الزعيم، بعد تعادله مع الرياض.

وبينما كانت جماهير الهلال، تطالب الأمير الوليد بن طلال، العضو البلاتيني الداعم، بمنحه هدية جديدة، بالتعاقد مع مهاجم جديد، في الفترة الشتوية، عبر وسم "المهاجم مطلب يالوليد"، في ظل تكفله بتدعيم الأزرق بالعديد من الصفقات، على غرار الإسباني بابلو ماري، وسلطان مندش، ومراد هوساوي وريان الدوسري، أفادت تقارير بأن هناك اسمًا جديدًا لاح على طاولة الزعيم، كحل يلبي طموحات الجمهور، وهو "فانجيليس بافليديس"، هدّاف بنفيكا.

وأفاد الإعلامي ساشا تافوليري، بأن إدارة الهلال تواصلت مع ممثلي فانجيليس بافليديس، من أجل التعرف على الشروط الشخصية ومدى تقبل اللاعب لفكرة الانتقال إلى الدوري السعودي، مؤكدًا أن صاحب الـ27 عامًا، لا يعارض الفكرة، إلا أن الخلاف يكمن في التباين بين العرض والطلب، دون أن يتم فتح ملف التفاوض مع بنفيكا.