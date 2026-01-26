Vangelis Pavlidis Hilal (Goal Only)Goal AR
كرة الهاتريك التي أفسدها برشلونة: بافليديس "قطعة بنزيما" في رقعة إنزاجي .. والأزمة في الـ100 مليون!

هل يجد الهلال ضالته في هدّاف بنفيكا؟

"ليس لديّ مشكلة هجومية عامة، ولكن علينا أن نتحسن في استغلال الفرص"، بتلك الكلمات، علّق الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، على الانتقادات الموجّهة للثنائي ماركوس ليوناردو وداروين نونيز، بسبب قلة المردود التهديفي، في ليلة توقف سلسلة انتصارات الزعيم، بعد تعادله مع الرياض.

وبينما كانت جماهير الهلال، تطالب الأمير الوليد بن طلال، العضو البلاتيني الداعم، بمنحه هدية جديدة، بالتعاقد مع مهاجم جديد، في الفترة الشتوية، عبر وسم "المهاجم مطلب يالوليد"، في ظل تكفله بتدعيم الأزرق بالعديد من الصفقات، على غرار الإسباني بابلو ماري، وسلطان مندش، ومراد هوساوي وريان الدوسري، أفادت تقارير بأن هناك اسمًا جديدًا لاح على طاولة الزعيم، كحل يلبي طموحات الجمهور، وهو "فانجيليس بافليديس"، هدّاف بنفيكا.

وأفاد الإعلامي ساشا تافوليري، بأن إدارة الهلال تواصلت مع ممثلي فانجيليس بافليديس، من أجل التعرف على الشروط الشخصية ومدى تقبل اللاعب لفكرة الانتقال إلى الدوري السعودي، مؤكدًا أن صاحب الـ27 عامًا، لا يعارض الفكرة، إلا أن الخلاف يكمن في التباين بين العرض والطلب، دون أن يتم فتح ملف التفاوض مع بنفيكا.

    نموذج لبنزيما وكين .. وهدّاف بالفطرة

    الهدّاف اليوناني بدأ رحلة الاحتراف مبكرًا، حينما تدرج في الفئات السنية بنادي بوخوم الألماني، مرورًا بالفريق الثاني لبروسيا دورتموند، فيما كان ألكمار بمثابة المحطة التي جذبت إليه الأنظار، قبل أن ينتقل إلى بنفيكا، في صيف 2024.

    ما يعرف عن فانجيليس بافليديس بأنه "هداف بالفطرة"، بالنظر إلى معدل أهدافه الكبير، مع الأندية، بأداء تكتيكي يجعله خيارًا مثاليًا لإنزاجي، إذا ما نجح الهلال في التوقيع معه..

    * "مهاجم محطة"، لا يكتفي بالتواجد داخل المنطقة، وإنما يتراجع إلى الوسط، ويساهم بانطلاقاته السريعة في عمليات التحوّلات الهجومية.

    * القدرة على التسجيل من داخل أو خارج منطقة الجزاء.

    * الذكاء في توقيت الانطلاقات التي تضرب الخطوط الخلفية، وقراءة مسار الكرة بشكل جيد، فضلًا عن تمركزه في الكرات العرضية.

    * القيام بأدوار دفاعية، من أجل الضغط العكسي واستعادة الكرة، والاستحواذ عليها في الثلث الأخير.

    هذه الإمكانات، تجعلنا أمام مهاجم أشبه بكريم بنزيما وهاري كين، وأيضًا ليفاندوفسكي في إنهاء الهجمة بلمسة واحدة، فضلًا عن أرقامه التي تبشر بأننا أمام مهاجم يجيد التعامل مع الشباك.

  • أعاد لقطة جون تيري وهاتريك "منحوس" في برشلونة

    يمكن القول إن ليلة 21 يناير 2025، كانت كفيلة بأن يعرف العالم من هو بافليديس، الذي استغل أخطاء الحارس فويتشيك شتشيسني "الفادحة"، وسجل هاتريك في مرمى برشلونة، إلا أنه لم يتسلم الكرة سعيدًا، بعدما خسر بنفيكا في النهاية بنتيجة (4-5)، في دوري أبطال أوروبا.

    ورغم أرقامه التهديفية الكبيرة مع بنفيكا، إلا أن ما يعيبه هذا الموسم، هو "غيابه" قاريًا، وعدم التسجيل في المواجهات الكبرى، باستثناء هدفه الحاسم في سبورتنج لشبونة، الذي قاد بنفيكا لكأس السوبر.

    بافليديس لم يكن العنصر الحاسم لكتيبة جوزيه مورينيو، خاصة في دوري أبطال أوروبا، مكتفيًا بهدفه في كاراباج، بينما فشل في التسجيل أمام تشيلسي ونيوكاسل وباير ليفركوزن وأياكس ونابولي، فيما خطف الأضواء، بطريقة إهداره "الغريبة" لركلة جزاء ضد يوفنتوس، حيث انزلق أثناء التسديد لتطير الكرة بعيدًا عن المرمى، في إحياء للقطة جون تيري مع تشيلسي، أمام مرمى الحارس فان دير سار.

  • "لعبنا بأرواحنا لا أجسادنا"

    وبالنظر إلى مسيرة بافليديس الدولية، فإنه ترك بصمته مع منتخب اليونان الأول، بإحرازه 10 أهداف و5 تمريرات حاسمة في 53 مباراة دولية، إلا أنه لم ينجح في قيادة "الإغريق" لحجز مقعد في مونديال 2026.

    ويملك بافليديس قصة مؤثرة، عندما سجل هدفين ليقود منتخب بلاده للفوز على إنجلترا في دوري الأمم الأوروبية، في أكتوبر 2024، في ليلة كان يغالب فيها دموعه، حيث احتفل مع زملائه برفع القميص رقم "9" الذي يشير لزميله الراحل جورج بالدوك، الذي توفي في عامه الـ31، بعد أن عثروا عليه غارقًا في مسبح منزله، فيما علّق فانجيليس بقوله "لعبنا بأرواحنا لا بأجسادنا".

  • FBL-POR-LIGA-BENFICA-ESTORILAFP

    بنفيكا ونظرية التضخم

    إذا ما عدنا للوراء قليلًا، وتحديدًا في الصيف الماضي، نجد أن بنفيكا رفض عروضًا من تشيلسي ونيوكاسل، من أجل التعاقد مع بافليديس، مع اعتباره مهاجمًا غير قابل للمساس، ووضع شرط جزائي في عقده بقيمة 100 مليون يورو.

    الأزمة ليست فقط في الـ100 مليون، بل في رسالة بن هاربورج، مالك نادي الخلود، الذي أشار إلى نقطة خطيرة، تتعلق بمسألة التضخم في كرة القدم السعودية، والمبالغة في أسعار الصفقات، حيث قال "حاولنا التعاقد مع لاعب شاب من أوروبا، وأبلغنا بأن انتقاله إلى النادي الذي نملكه في إسبانيا قادش سيكون مجانيًا، بينما يصل سعره إلى 6 ملايين دولار إذا انتقل إلى نادٍ سعودي"، مضيفًا أن هناك أندية في النصف السفلي من دوري روشن، تدفع رواتب (بعد الضرائب) أعلى مما يتقاضاه جافي في برشلونة.

    هذا المؤشر يعني أن الهلال إذا ما رغب في التعاقد مع بافليديس، فإنه قد يصبح مضطرًا لدفع أكثر من هذا المبلغ، إذا ما رغب في ضم اليوناني الذي سجل - حتى الآن - 26 هدفًا و4 تمريرات حاسمة، في 36 مباراة بجميع المسابقات، بل وقد يزيد الرهان إذا ما سجل لبنفيكا في شباك ريال مدريد، خلال الجولة المُقبلة في دوري أبطال أوروبا.

