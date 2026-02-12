بطل العالم مع فرنسا السبب .. الكشف عن هوية "الخائن" مسرب المعلومات في مارسيليا!

رحيل روبرتو دي زيربي، الذي تم الإعلان عنه ليلة الثلاثاء، هز النادي. بعد بضع ساعات، عرض مهدي بنعطية هو الآخر الاستقالة من منصبه قبل أن ترفض الإدارة طلبه. تمر غرفة الملابس بفترة عصيبة. نتائج متفاوتة، خيارات مثيرة للجدل، توتر ملموس.

وكأن ذلك لم يكن كافياً، فقد تسربت عدة معلومات سرية إلى الصحافة في الأسابيع الأخيرة. معلومات دقيقة للغاية بحيث لا يمكن اعتبارها مجرد صدفة. في مارسيليا، التكتم هو القاعدة الذهبية، خاصة قبل موعد أوروبي. ومع ذلك، تتسرب بعض التفاصيل.