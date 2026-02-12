في مارسيليا، تفسح الأزمة الرياضية المجال لمعركة أخرى أكثر خبثًا، منذ عدة أيام، تظهر معلومات داخلية في الصحافة. في سياق هش بالفعل، تثير هذه التسريبات غضب كبار المسؤولين. وراء الكواليس، يثير لاعب معروف جدًا للجمهور الشكوك.
بطل العالم مع فرنسا السبب .. الكشف عن هوية "الخائن" مسرب المعلومات في مارسيليا!
- AFP
أجواء مشحونة
رحيل روبرتو دي زيربي، الذي تم الإعلان عنه ليلة الثلاثاء، هز النادي. بعد بضع ساعات، عرض مهدي بنعطية هو الآخر الاستقالة من منصبه قبل أن ترفض الإدارة طلبه. تمر غرفة الملابس بفترة عصيبة. نتائج متفاوتة، خيارات مثيرة للجدل، توتر ملموس.
وكأن ذلك لم يكن كافياً، فقد تسربت عدة معلومات سرية إلى الصحافة في الأسابيع الأخيرة. معلومات دقيقة للغاية بحيث لا يمكن اعتبارها مجرد صدفة. في مارسيليا، التكتم هو القاعدة الذهبية، خاصة قبل موعد أوروبي. ومع ذلك، تتسرب بعض التفاصيل.
- AFP
أزمة السقوط الأوروبي
حدث معين أثار الشكوك. عشية المباراة ضد يونيون سان خيلوايز بالأبطال، التي فاز فيها مارسيليا 2-3، كشفت صحيفة "ليكيب" عن عدم إشراك لاعب في التشكيلة الأساسية: بنجامين بافارد، بطل العالم مع فرنسا في 2018 والذي يلعب مُعارًا من إنتر. تم الإعلان عن ذلك قبل أن يتوجه الفريق إلى الملعب.
داخليًا، لم تلقَ هذه الأخبار استحسانًا. بل على العكس تمامًا. يجب أن تظل السرية تامة مع اقتراب مباراة قارية. التسريب مثير للغضب. إنه يثير التساؤلات.
الصحفي رومان مولينا يشير إلى العلاقة الوثيقة بين بنجامين بافارد، 29 عامًا، لاعب المنتخب الفرنسي، وبعض ممثلي الصحافة.
- AFP
صورة تثير الشائعات من جديد
كما هو الحال غالبًا في مارسيليا، يبحث المشجعون عن أدلة. على مواقع التواصل الاجتماعي، عادت صورة إلى الظهور: بنجامين بافارد متشابك الذراعين مع لويس تانزي، الصحفي في "ليكيب، المعروف بقربه من الأوساط الباريسية. يربط الرجلين علاقة صداقة في حياتهما الخاصة.
الاستنتاج سريع. علاقة شخصية. معلومات منشورة في وسائل الإعلام. شك فوري. ومع ذلك، لا توجد أي أدلة رسمية. لا يوجد أي دليل ملموس يدعم هذا الاتهام. ولكن في غرفة ملابس تحت الضغط، يكفي الشك لإحداث شرخ في التوازن الجماعي.