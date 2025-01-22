بين علّم الإنجليز كيف تكون العالمية ووجوده في باريس وسعود عبدالحميد بروما ظُلم .. ردود الفعل على أداء أشرف حكيمي أمام مانشستر سيتي

كيف تفاعل الجمهور مع ما قدمه المغربي أمام مانشستر سيتي؟

ليتنفس أشرف حكيمي ورفاقه في باريس سان جيرمان الصعداء، فقد عادت الحياة لهم من جديد في دوري أبطال أوروبا 2024-2025..

الفريق الباريسي نجح في تحقيق فوز صعب ليلة الأربعاء، أمام مانشستر سيتي برباعية مقابل هدفين، بعدما كان متأخرًا (2-0)، في أول ربع ساعة من الشوط الثاني، ضمن الجولة السابعة من مرحلة الدوري.

هذا الفوز صعد بكتيبة لويس إنريكي للمركز الـ22 في جدول الترتيب برصيد عشر نقاط، ليقتحم المراكز المؤهلة للملحق قبل جولة واحدة من نهاية مرحلة الدوري، فيما هبطت كتيبة بيب جوارديولا للمركز الـ25 برصيد ثماني نقاط فقط، مبتعدة بفارق نقطتين عن آخر مركز مؤهل للملحق (المركز الـ24).

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بالنسبة لحكيمي فقد قدم مباراة مميزة رغم عدم تسجيله أو صناعته لأي هدف، لكنه – على سبيل المثال لا الحصر – برز مسجلًا هدف في الشوط الأول، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل، بخلاف خلقه لفرصتين خطيرتين لزملائه، لم تترجم لأهداف.

الجمهور تفاعل بقوة مع ظهور المغربي في لقاء الليلة، ما بين مشيدين بصورة كبيرة به، وقلة قليلة توجه سهام الانتقادات له.

وفي السطور التالية نستعرض سويًا كيف تفاعل الجمهور مع ما قدمه أشرف حكيمي مع باريس أمام مانشستر سيتي..