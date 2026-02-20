getty
باريس سان جيرمان يواجه زيارة جديدة من محضري كيليان مبابي بسبب فاتورة غير مسددة بقيمة 2 مليون يورو
عودة الحراس إلى ملعب بارك دي برانس
تصاعدت حدة النزاع القانوني المثير للجدل بين نادي باريس سان جيرمان ولاعبه السابق مبابي، بعد أن فشل النادي في الامتثال الكامل لحكم المحكمة الصادر في ديسمبر 2025. ورغم أن النادي الفرنسي العملاق حقق تقدمًا كبيرًا في سداد الديون، إلا أن عجزًا قدره 2 مليون يورو دفع فريق المحامين الخاص باللاعب إلى التهديد بزيارة ثانية من قبل المحضرين إلى المكاتب الإدارية للنادي، وفقًا لصحيفة L'Equipe.
ينبع النزاع من حكم صادر عن محكمة العمل في باريس، الذي أمر باريس سان جيرمان بدفع مبلغ إجمالي قدره 60 مليون يورو لمهاجم ريال مدريد. ويغطي هذا المبلغ الأجور غير المدفوعة ومكافآت التوقيع والفوائد المتراكمة من الأشهر الأخيرة من فترة عمله في العاصمة الفرنسية. على الرغم من أن باريس سان جيرمان سدد في البداية المبلغ الأساسي البالغ 55 مليون يورو، إلا أنه لم يضف سوى 4 ملايين يورو أخرى مؤخرًا بعد تدخل مادي من قبل موظفي التنفيذ، تاركًا الرصيد النهائي مستحقًا.
على الرغم من الضغط، يؤكد النادي أنه أوفى بالتزاماته المالية بالكامل، مستشهداً بأمور فنية تتعلق بالضرائب والضمان الاجتماعي. صرح متحدث باسم باريس سان جيرمان أن "جميع المبالغ المستحقة لمبابي قد دفعها النادي"، موضحاً أن التباين الحالي يرجع ببساطة إلى "مبلغ اشتراكات الضمان الاجتماعي للموظفين".
سمعة على المحك
أصبح هذا الصراع المالي مسألة تتعلق بالصورة العامة لبطل الدوري الفرنسي. تشير التقارير إلى أن باريس سان جيرمان يحاول يائسًا التفاوض مع مبابي لتجنب عقوبة محكمة مهينة. تضمن حكم المحكمة بندًا يلزم النادي بنشر النص الكامل للهزيمة القانونية على الصفحة الرئيسية لموقعه الرسمي على الإنترنت لمدة شهر كامل.
ظل معسكر مبابي صامدًا، ولم يبدِ أي نية للتنازل عن شرط النشر أو المبلغ المتبقي البالغ 2 مليون يورو. وقد وضع هذا الصمود إدارة باريس سان جيرمان في موقف حرج، حيث يتعين عليها الموازنة بين دفاعها القانوني وخطر تعرضها لمزيد من الإحراج العام. كان أمام النادي حتى 19 فبراير لتقديم استئناف رسمي ضد الحكم الشامل، وهو موعد نهائي أبقى كلا الطرفين في حالة توتر.
يُبرز تفصيل الحكم حجم الالتزام المالي الذي لم يف به باريس سان جيرمان. حددت المحكمة الراتب الإجمالي المرجعي لقائد منتخب فرنسا بمبلغ مذهل قدره 11.8 مليون يورو شهريًا. وفقًا للحكم، كان اللاعب يستحق 36.6 مليون يورو إجماليًا "كتذكير بالدفعة الثالثة من مكافأة التوقيع"، بالإضافة إلى 3.6 مليون يورو أخرى كأجر إجازة مرتبط بذلك.
التفكك القانوني لعلاقة منتهية
لم يترك قرار المحكمة الصناعية مجالاً كبيراً للتفسير فيما يتعلق بالرواتب المتأخرة المستحقة للاعب عن الربع الأخير من موسمه في النادي. فقد منحت المحكمة اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً مبلغاً إجمالياً قدره 17.2 مليون يورو "كتذكير بالرواتب عن أشهر أبريل ومايو ويونيو 2024"، بالإضافة إلى 1.7 مليون يورو إضافية عن "إجازة مدفوعة الأجر" عن نفس الفترة.
علاوة على ذلك، أمر القاضي بدفع 1.5 مليون يورو "كمكافأة أخلاقية عن أشهر أبريل ومايو ويونيو 2024" و 150 ألف يورو كأجر إجازة مرتبط بذلك. ولتكملة الضربة المالية للفريق الباريسي، أمرت المحكمة أيضًا نادي باريس سان جيرمان بتغطية 5000 يورو من التكاليف القانونية التي تكبدها فريق المحامين الخاص باللاعب خلال الإجراءات.
تمثل هذه السلسلة من الأحكام هزيمة نهائية لإدارة باريس سان جيرمان، التي كانت قد جادلت سابقًا بأن مبابي وافق على التنازل عن هذه المكافآت عندما تم استبعاده من الفريق في عام 2023. وقد فشلت هذه الحجج باستمرار في الصمود أمام التدقيق، حيث أصبحت المحكمة الصناعية هي الهيئة المستقلة الثانية التي انحازت إلى اللاعب على حساب إدارة النادي.
المواعيد النهائية والتركيز على الميدان
بينما تستمر الفرق القانونية في الجدال في قاعة الاجتماعات، عاد تركيز الطرفين إلى الملعب، وإن كان ذلك في ظل الدعوى القضائية. يجب على فريق باريس سان جيرمان أن يقرر ما إذا كان سيواصل الطعن في قرار المحكمة أمام محكمة أعلى درجة أم سيقوم في النهاية بتسوية المبلغ لتجنب تدخل المحضر القضائي مرة أخرى. على أرض الملعب، يحاول باريس سان جيرمان حاليًا استعادة صدارة الدوري الفرنسي من لينس، الذي يتقدم عليه بفارق نقطة واحدة. ويواجه فريق لويس إنريكي فريق ميتز على أرضه يوم السبت.
بالنسبة لمبابي، لا يزال التركيز منصبًا على إنهاء الموسم بقوة مع ريال مدريد. يتصدر ريال مدريد حاليًا الدوري الإسباني بفارق نقطتين عن برشلونة، ويواجه أوساسونا يوم السبت. بعد ذلك، سيستعد الفريق لمباراة الإياب في الدور الفاصل من دوري أبطال أوروبا ضد بنفيكا الأسبوع المقبل. ومع ذلك، من المتوقع أن يسعى الفريق القانوني للاعب الدولي الفرنسي إلى مصادرة الأموال إذا لم يتم دفع مبلغ 2 مليون يورو.
