نسخة باريس "الباهتة": لعنة نوفمبر تطارد ديمبيلي .. ودقائق مع موناكو تمنح بوجبا "فرصة للثأر"!

"نسخة باهتة من بطل أوروبا" .. هكذا كان وصف باريس سان جيرمان، الذي مني بخسارته الثانية في الدوري الفرنسي، بموسم 2025-2026، أمام موناكو بنتيجة (0-1)، في قمة الجولة الرابعة عشرة من المسابقة، على ملعب لويس الثاني.

ووقّع تاكومي مينامينو، على هدف موناكو في مرمى باريس سان جيرمان، في الدقيقة 68، بصناعة من أليكساندر جولوفين.

وواصل موناكو المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 80، بعد تلقي تيو كيرير بطاقة حمراء مباشرة، بداعي إعاقة نجانتو أثناء فرصة انفراد، إلا أن أصحاب الأرض استبسلوا دفاعيًا، حتى نجحوا في الخروج بنقاط المباراة الثلاث.

وسط مشاركة الثنائي بول بوجبا وأنسو فاتي، عاد موناكو لطريق الانتصارات، بعد 3 هزائم متتالية في "ليج 1"، ليرفع رصيده إلى 23 نقطة، في المركز السادس، فيما تجمد رصيد باريس سان جيرمان "المتصدر" عند 30 نقطة.