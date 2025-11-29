Paul Pogba Ousmane Dembele (Goal Only)Goal AR
محمود خالد

نسخة باريس "الباهتة": لعنة نوفمبر تطارد ديمبيلي .. ودقائق مع موناكو تمنح بوجبا "فرصة للثأر"!

موناكو يحسم موقعة باريس..

"نسخة باهتة من بطل أوروبا" .. هكذا كان وصف باريس سان جيرمان، الذي مني بخسارته الثانية في الدوري الفرنسي، بموسم 2025-2026، أمام موناكو بنتيجة (0-1)، في قمة الجولة الرابعة عشرة من المسابقة، على ملعب لويس الثاني.

ووقّع تاكومي مينامينو، على هدف موناكو في مرمى باريس سان جيرمان، في الدقيقة 68، بصناعة من أليكساندر جولوفين.

وواصل موناكو المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 80، بعد تلقي تيو كيرير بطاقة حمراء مباشرة، بداعي إعاقة نجانتو أثناء فرصة انفراد، إلا أن أصحاب الأرض استبسلوا دفاعيًا، حتى نجحوا في الخروج بنقاط المباراة الثلاث.

وسط مشاركة الثنائي بول بوجبا وأنسو فاتي، عاد موناكو لطريق الانتصارات، بعد 3 هزائم متتالية في "ليج 1"، ليرفع رصيده إلى 23 نقطة، في المركز السادس، فيما تجمد رصيد باريس سان جيرمان "المتصدر" عند 30 نقطة.

ماذا حدث خلال المواجهة؟ هذا ما تستعرضه النسخة العربية من موقع GOAL، في النقاط التالية..

  • FBL-EUR-C1-PSG-BAYERNAFP

    في الليلة الظلماء يفتقد حكيمي

    رغم تفوق باريس سان جيرمان في الاستحواذ، إلا أن المباراة كانت متوازنة "تكتيكيًا" بين الفريقين، وكان نجوم موناكو الأكثر وصولًا للمرمى، بـ5 تسديدات إلى ما بين الخشبات الثلاث، من أصل 10، فيما بدا "عدم التركيز" سمة واضحة على لاعبي العملاق الباريسي، الذين سددوا 17 كرة، منها 4 فقط على المرمى.

    وكما يُقال "في الليلة الظلماء يفتقد البدر"، فإن غياب أشرف حكيمي، أفضل لاعب إفريقي، عن المواجهة، ساهم في تركيز أغلب تحركات لاعبي موناكو على الجانب الأيسر، ورغم أن زائير-إيمري نجح في تأمين منطقته، بمنع تسديدة واسترداد الكرة "5" مرات، فضلًا عن انطلاقته من الطرف، وصناعة تمريرتين مفتاحيتين، إلا أن لقطة الهدف جاءت من استغلال مساحة كبيرة في الجانب الأيسر.

    جولوفين استغل تمريرة طويلة، منحته حرية الانطلاق في "شوارع خلفية"، قبل أن يرسل تمريرة إلى تاكومي مينامينو، أفضل لاعب في المواجهة، والذي امتاز بتمركزه الرائع في العمق، وتحركاته بين الخطوط، ليكلّل مجهوده بإحراز الهدف من داخل المنطقة.

    • إعلان
  • Ousmane DembeleGetty

    لعنة نوفمبر تطارد "البالندوري"

    إذا ما نظرنا إلى عثمان ديمبيلي، حامل الكرة الذهبية، في الموسم الماضي، فإن النجم الفرنسي الذي استهل موسمه بأزمة مع المدرب لويس إنريكي، عانى من الغياب عن التسجيل خلال شهر نوفمبر، ولم يسجل سوى هدف وحيد في "ليج 1"، ولم يسجل في دوري أبطال أوروبا، إلا أنها لم تكن أكثر من هدوء يسبق العاصفة، بعدما انفجر اللاعب تهديفيًا، منذ شهر ديسمبر، بعدما سجل 3 أهداف في مباراتين، والباقي دوّنه التاريخ، بمساهمة فعالة في تتويج سان جيرمان بالرباعية.

    ويمكن القول إن السيناريو تكرر مع ديمبيلي، هذا الموسم، وإن عانى الفرنسي من الغياب عن مباريات عدة بسبب الإصابات.

    ديمبيلي عاد تدريجيًا للملاعب بعد الإصابة، وشارك في 4 مباريات، جاءت نتائجها على النحو التالي..

    * لعب 25 دقيقة أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا، ولم يسجل.

    * لعب 11 دقيقة أمام توتنهام في دوري أبطال أوروبا، ولم يسجل.

    * لعب 18 دقيقة أمام نيس في الدوري الفرنسي، ولم يسجل.

    * لعب 26 دقيقة أمام موناكو في الدوري الفرنسي، ولم يسجل.

    ورغم ذلك، إلا أن ديمبيلي، الذي شارك بديلًا في الدقيقة 64، بعد خروج كانج-إن لي، كاد أن يخرج بتمريرة حاسمة، بعدما مرر بينية رائعة إلى نجانتو الذي أهدر واحدة من أخطر فرص اللقاء.

    السؤال هو: هل نشهد عودة النسخة الذهبية من عثمان ديمبيلي، في شهر ديسمبر، أم أنه سيكون لاعب الموسم الواحد؟

  • FBL-FRA-LIGUE1-RENNES-MONACOAFP

    بول بوجبا وأنسو فاتي .. ذكاء و"ترسانة دفاعية"

    للمرة الثانية تواليًا، يقرر المدرب سيباستيان بوكوجنولي، منح الفرصة للمشاركة بضع دقائق إلى بول بوجبا، العائد من فترة إيقاف طويلة، والذي شارك في الدقيقة 86، فيما دفع بالجناح أنسو فاتي في الدقيقة 72، حيث لعب الثنائي بديلين لصاحبي الهدف والأسيست.

    بوجبا الذي لمس الكرة "7" مرات، أثبت من قلب الملعب، بأنه بات يملك الخبرة، في التمركز الجيد، في العمق، حيث ساهم في تأمين "الترسانة" الدفاعية أمام محاولات باريس سان جيرمان للعودة في المباراة، خاصة بعد طرد المدافع كيرير.

    وامتاز بول بوجبا بتمريراته الدقيقة، وارتكازه الجيد، والذي تمكن من قطع تمريرة باريسية كادت أن تصنع فرصة، فيما كاد أن يساهم في مرتدة خطيرة لموناكو، في الدقيقة 90+4، بتمريرة عرضية منخفضة لم تجد في طريقها سوى قفاز الحارس.

    أما عن أنسو فاتي، فرغم استمرار صيامه عن التهديف، الذي صنع به بداية مثالية مع موناكو، إلا أنه ساهم في تحقيق المطلوب في الدقائق الأخيرة، بالتراجع للخلف من أجل تأمين الدفاع، فيما نجح في استرداد الكرة "3" مرات، وقدم 4 تمريرات صحيحة من أصل 5، كما امتاز في المواجهات الثنائية، بعدما كسب 3 التحامات بنسبة 100%.

  • كلمة أخيرة..

    يمكن القول إن باريس سان جيرمان، الذي دخل المباراة في غياب ظهيريه أشرف حكيمي ونونو مينديش، والجناح الشاب ديزيريه دوي، قد بدا لاعبوه مجهدين من قمة توتنهام الأوروبية، التي حسمها حامل اللقب، بنتيجة (5-3).

    فيتينا، الذي تألق بهاتريك في توتنهام، كان أبرز لاعبي باريس في اللقاء، بعدما سدد 3 كرات، منها اثنتان على المرمى، كما صنع تمريرتين مفتاحيتين، إلا أن تهديدات الوسط البرتغالي اصطدمت بترسانة دفاعية، حرمته من تكرار تألقه.

    أما عن بول بوجبا، ورغم قلة دقائق المشاركة، إلا أنه سجل الانتصار الثاني في 4 مباريات خاضها أمام باريس سان جيرمان، منذ الفوز مع مانشستر يونايتد، بنتيجة (2-1)، في دوري أبطال أوروبا "2020-21".

    بوجبا عانى أيضًا مع اليونايتد أمام باريس سان جيرمان، بهزيمتين (0-2) و(1-3)، وهزيمتين - غاب عنهما - مع يوفنتوس في التشامبيونزليج، الأمر الذي يمكن وصفه بأن موناكو منح نجمه المخضرم فرصة للثأر من بطل أوروبا.

الدوري الفرنسي
بريست crest
بريست
بريست
موناكو crest
موناكو
موناكو
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان crest
باريس سان جيرمان
بي إس جي
رين crest
رين
رين