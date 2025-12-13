أصبح مطالبًا بدفع تعويضات .. قرار صادم لمبابي يقلب الطاولة عليه في صراعه القضائي مع باريس

في 9 ديسمبر، رفضت محكمة الاستئناف في باريس الطعن المقدم من كيليان مبابي بشأن تعليق القرار الذي أمر برفع الحجز الوقائي الذي كان قد بدأه في أبريل الماضي، حسبما كشفت شبكة RMC Sport الفرنسية.

وتؤكد هذه الخطوة تطورًا كان ملحوظًا بالفعل منذ مايو، عندما حصل باريس سان جيرمان على إلغاء الحجز الوقائي على حساباته بقيمة 55 مليون يورو الذي طلبه كيليان مبابي. وكان قاضي التنفيذ في محكمة باريس قد سمح آنذاك برفع الحجز عن ثلاثة حسابات مصرفية للنادي. وبالتالي، لم يكن الطعن الذي قدمه ممثلو كيليان مبابي كافيًا لتغيير هذا المسار.

وتعزز هذه الخيبة الجديدة فكرة أن الأفضلية القانونية أصبحت الآن للنادي، خاصة أن محكمة الاستئناف تطلب من كيليان مبابي تحمل تكاليف الإجراءات ودفع 3000 يورو لباريس سان جيرمان بسبب إساءة استخدام الإجراءات.

وبالنسبة لباريس، يُفسر هذا القرار على أنه تأكيد لعدم وجود أساس للقضية. ويشدد محامي النادي، رينو سيميرجيان، على القيمة الرمزية لهذا الحكم، الذي يربطه بـ "حسن النية" و "احترام الالتزامات المتعهد بها"، مؤكداً أن باريس سان جيرمان سيواصل الدفاع عن حقوقه بحزم.