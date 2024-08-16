باريس سان جيرمان ولوهافر | الجماعية تكسر قيود كيليان مبابي .. وبزوغ نجم جديد وجرس إنذار يا إنريكي!

باريس سان جيرمان يكتسح لوهافر برباعية..

في مباراة قد تتلخص متعتها في آخر عشر دقائق من الوقت الأصلي، استهل باريس سان جيرمان، حملة الدفاع عن لقبه، بفوز كبير على مضيفه لوهافر بنتيجة (4-1)، في المباراة الافتتاحية التي أقيمت على ملعب أوسيانو.

لويس إنريكي نجح في اختباره الأول، وصنع ضغطًا جماعيًا كبيرًا لم يتحمله أصحاب الأرض، وأثبت أن اللعب الجماعي قد يعوّض غياب الهداف التاريخي كيليان مبابي، رغم وجود العديد من النقاط التي يجب عليه تصحيحها، حتى لا تتحول إلى نقطة ضعف للفريق الذي يملك فرصة التعديل والتصحيح قبل الدخول في أعماق الموسم الجديد.

وتقدم لي كانج-إن بهدف باريس الأول في الدقيقة الثالثة، ثم تعادل لوريس لفريقه لوهافر في الدقيقة 48، قبل أن ينفجر فريق العاصمة بثلاثة أهداف سجلها عثمان ديمبيلي وباركولا وكولو مواني في الدقائق 85 و86 و90 من عمر المباراة، ليحصد سان جيرمان أولى 3 نقاط في الموسم الجديد.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول مباراة لوهافر ضد باريس سان جيرمان، في الجولة الافتتاحية من الدوري الفرنسي لموسم 2024-2025..