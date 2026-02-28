Goal.com
مباشر
Luis Enrique Paris Saint Germain Chelsea (Goal Only)Goal AR
محمود خالد

البطاقة الرابحة وتألق ابن باريس اللدود: رسالة لوهافر "من وإلى" كتيبة إنريكي قبل ليالي الثأر!

باريس سان جيرمان يبتعد في صدارة ليج 1..

فوز في التوقيت المناسب، هكذا يمكن وصف النقاط الثلاث التي اقتنصها باريس سان جيرمان من قلب ملعب أوسيان، بعد الفوز على لوهافر بنتيجة (1-0)، ضمن حساب الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري الفرنسي، بموسم 2025-2026.

ووقع برادلي باركولا على هدف المباراة في الدقيقة 37، بصناعة من كانج-إن لي، فيما أهدر ديزيري دوي ركلة جزاء في الدقيقة 79.

ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 57 نقطة، ليبتعد في صدارة "ليج 1"، ويوسع الفارق مع لانس "الوصيف"، لأربع نقاط، بينما تجمد رصيد لوهافر عند 26 نقطة، في المركز الثالث عشر.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول مواجهة باريس سان جيرمان ولوهافر..

  • FBL-FRA-LIGUE1-LE HAVRE-PSGAFP

    غياب ديمبيلي؟ "الكارت الرابح" موجود!

    في ظل غياب النجم عثمان ديمبيلي، حامل الكرة الذهبية لعام 2025، بسبب الإصابة في ربلة الساق، قد يتأثر هجوم باريس سان جيرمان، ولكنه لا يعاني كثيرًا، بل يمكن القول إن هذا الغياب دومًا ما يكشف لنا عن بطاقة رابحة، اسمها "برادلي باركولا".

    رغم أن باركولا يسجل أيضًا في وجوده، إلا أن غياب ديمبيلي، يكشف لنا عن ورقة باركولا الرابحة، عندما يصير رأس حربة باريس سان جيرمان، حيث الاستغلال المثالي للمساحات، والتوقيع في شباك الخصوم.

    ماذا يفعل باركولا في غياب ديمبيلي عن التشكيل الأساسي، أو قائمة المباراة؟

    * سجل هدفين ضد لانس، في الجولة الرابعة.

    * سجل هدفًا ضد ستراسبورج في الجولة الثامنة.

    * شارك بديلًا وسجل هدفًا ضد لوهافر في الجولة الثالثة عشرة.

    * سجل هدفًا ضد أوسير في الجولة التاسعة عشر.

    * سجل هدفًا ضد ميتز، في الجولة الثالثة والعشرين.

    * سجل هدفًا ضد لوهافر في الجولة الرابعة والعشرين.

    وفي ظل الغيابات التي يعاني منها باريس سان جيرمان بشكل عام، بين فابيان رويز وجواو نيفيش وغياب عثمان ديمبيلي، فإن الخروج بنقاط المباراة الثلاث، هو الأهم، حتى وإن تفنن لاعبو العملاق الباريسي في إهدار الفرص.

    • إعلان
  • Mory Diaw Le HavreGetty

    عذرًا سافونوف .. ولكن ذكاء ابن باريس جعله الأفضل

    رغم أن ماتفي سافونوف، حارس باريس سان جيرمان، هو من حافظ على نظافة الشباك، ولكن ما صنعه موري دياو، حارس لو هافر، تخطى ما صنع نظيره في المباراة.

    موري دياو، الذي بدأ في الفئات السنية بباريس سان جيرمان، ثم تنقل بين البرتغال وبلغاريا وسويسرا، قبل العودة إلى فرنسا، حتى استقرت سفينته في ميناء لوهافر، كان نجم المباراة الفعلي، وإن توج باركولا مستواه بجائزة رجل المباراة.

    وبخلاف تصدياته السبعة خلال اللقاء، ومنها "4" داخل منطقة الجزاء، وتصديه لركلة جزاء، فإن موري دياو أظهر ذكاء لافتًا جعله فعليًا، نجم المباراة بلا منازع.

    "رأيت كيف سددها أمام ليفربول، وذهبت إلى نفس الاتجاه، فتصديت لها"، هكذا تحدث الحارس السنغالي بعد المباراة، عن كيفية إيقافه ركلة الجزاء التي سددها ديزيري دوي، ليظهر أن القوة ليست المعيار فقط، وإنما الذكاء أيضًا كفيلة بأن ترجح الكفة، الأمر الذي يجعلني أصف حارس لوهافر بأنه الفائز رغم الخسارة.

  • FBL-FRA-LIGUE1-STRASBOURG-LENSAFP

    هل عاش لانس حلمًا جميلًا؟

    "الفارق في الدوري هذا الموسم أن لانس في مستوى أعلى ويقدم موسمًا كبيرًا، بينما نحن متواجدون في مستوانا الطبيعي، وحصيلتنا تقل 5 نقاط عن نفس الفترة في العام الماضي، وهذا التنافس يمنحنا دافعًا قويًا"، هكذا قدم لويس إنريكي، المدير الفني لباريس سان جيرمان، باختصار، تحليلًا لوضع بطل أوروبا، هذا الموسم.

    باريس سان جيرمان، دخل المباراة وسط غيابات عدة، إلا أنه كان الطرف الأكثر سيطرة على مجريات اللعب "68%"، وشن خطورة كبيرة على مرمى موري دياو، رغم أن لاعبي العملاق الباريسي أيضًا، تسابقوا في إهدار الفرص.

    ومثلما كان الحال قبل جولتين فقط، فإن باريس سان جيرمان رد نفس الدرس الذي تلقاه من لانس، في وقت سابق، بأن التعثر يعني فقدان الصدارة.

    أمام ذلك، فإن خسارة لانس لأربع نقاط في آخر جولتين، يعد بمثابة الهدية لكتيبة إنريكي، من أجل الابتعاد في الصدارة. ورغم أنه لا يزال الحديث باقيًا حول طول المشوار في "ليج 1"، ولكن هل بات لانس يعيش حلمًا جميلًا، حينما كان يحلم بالمنافسة على اللقب؟ أم أن الجولات المقبلة ستشهد "ريمونتادا" في النقاط من كتيبة بيير ساج؟

  • Chelsea FC v Paris Saint-Germain: Final - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

    رسالة شديدة اللهجة قبل الثأر

    واستنادًا لما ذكرته في الفقرة السابقة، فإن نقاط موقعة أوسيان، كانت مهمة للغاية لكتيبة باريس سان جيرمان من أجل الحصول على قدر من الثقة، قبل موقعة الثأر، منه وضده!

    العملاق الباريسي نجا بصعوبة بالغة من موقعة موناكو، في "الملحق" المؤهل لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، بنتيجة إجمالية (5-4)، قبل أن يتجدد اللقاء بينهما في الدوري الفرنسي، الجمعة، في مواجهة سينتظرها لانس بكل تأكيد.

    وما بعد موناكو، يستعد باريس سان جيرمان لملاقاة تشيلسي في ثمن نهائي تشامبيونزليج، في مواجهة تحمل طابع الثأر من هزيمة كتيبة إنريكي في نهائي كأس العالم للأندية 2025، بثلاثية حرمت رفاق ديمبيلي وحكيمي من إنهاء الموسم بالعلامة الكاملة في الألقاب، محليًا وقاريًا.

    من أجل ذلك، فإن باريس سان جيرمان أعطى درسًا شديد اللهجة، بأنه قادر على حصد النقاط رغم غياباته، إلا أن ظاهرة إهدار الفرص أيضًا قد تكون ناقوس الخطر الذي يهدد بطل أوروبا، في طريقه من أجل الحفاظ على اللقب.

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان crest
باريس سان جيرمان
بي إس جي
موناكو crest
موناكو
موناكو
الدوري الفرنسي
بريست crest
بريست
بريست
لو هافر crest
لو هافر
لوهافر
0