باريس ضد فلامنجو | سداسية لويس إنريكي شهادة تقدير على حائط "منزل الخليفي" .. و"ياشين العصر" ينقذ رأس ديمبيلي "صائد الألقاب والعصافير"!

في ليلة جديدة من ليالي باريس السعيدة، وضع لاعبو سان جيرمان بصمتهم الأخيرة على عام 2025 "الاستثنائي"، بلقب سادس يزين مسيرة النادي الفرنسي الناجحة، وهذه المرة بلقب عالمي ثمين للغاية.

باريس سان جيرمان استطاع أن يتغلب على فلامنجو البرازيلي بركلات الترجيح بنتيجة (2-1)، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل لهدف لمثله، في المباراة التي استضافها ملعب "أحمد بن علي" في قطر، بالدور النهائي من بطولة كأس القارات "إنتركونتيننتال 2025".

باريس كان البادئ بالتسجيل عن طريق خيفيتشا كافاراستخيليا في الدقيقة 38، قبل أن يعود فلامنجو من ركلة جزاء ماركة "جورجينيو" بالدقيقة 62، لكن ما يميز الفرق الكبيرة بحجم باريس سان جيرمان، أنها في الأوقات الصعبة دائمًا ما يظهر أبطال من طراز فريد يدعمون الفريق ويلعبون دور البطولة، وهو ما قام به الحارس الروسي ماتفي سافونوف، ليحمل زملاءه إلى منصة الأبطال بفضل تصدياته الإعجازية في ركلات الترجيح.

وفي السطور التالية، ترصد النسخة العربية من "جول" ملامح انتصار باريس سان جيرمان التاريخي بلقب كأس القارات للمرة الأولى في تاريخه، على حساب فلامنجو البرازيلي بعد مباراة ماراثونية لم تحسمها إلا ركلات الترجيح.