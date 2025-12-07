أعلن نادي باريس سان جيرمان اليوم عن انسحاب إيليا زابارني، الذي أصيب بمرض رسمي، بعد أن كان قد تدرب أمام وسائل الإعلام قبل يومين.

وقد تم تفسير هذا الإعلان على الفور في أوكرانيا على أنه مصدر ارتياح، في سياق كان من شأنه أن يكون حضور إيليا زابارني وماتفي سافونوف معًا على أرض الملعب حافلًا بالرمزية.

ولخص صحفي أوكراني، نقلت عنه قناة RMC Sport، الحالة العامة للرأي العام قائلاً: "لا نعرف ما إذا كان المرض ذريعة أم لا، فهذا مجرد تكهن. ما يمكنني قوله هو أنه لو لعبوا معًا، لكان ذلك قد أثار فضيحة في أوكرانيا، خاصة في ظل الظروف الحالية والضربات الروسية الجديدة. كانت الدعاية الروسية ستستغل هذه الحالة"، سادت هذه القراءة السياسية على الفور في النقاشات العامة.

المناقشات التي دارت حول سافونوف في الأيام الأخيرة - عدم صبره للعب، ورغبته في منافسة لوكاس شوفالييه - تم تجاهلها بسبب هذه الأخبار. انزلق النقاش نحو الرمزية التي كان سيشكلها ظهوره مع إيليا زابارني.

وتؤكد إحدى متابعات المنتخب الأوكراني: "هذه أخبار مهمة في أوكرانيا والمشجعون يتحدثون عن هذا الموضوع اليوم. البعض سعداء لأنهما لن يلعبان معاً".