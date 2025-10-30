يبدو أن التوتر بين برشلونة وباريس سان جيرمان لن يهدأ أبدًا، الناديان، اللذان غالباً ما يتنافسان على الساحة الأوروبية، يتنافسان الآن على ساحة أخرى، ساحة الانتقالات. ومرة أخرى، يبدو أن النادي العاصمي مستعد لانتزاع لاعب شاب من مدرسة ماسيا الشهيرة. هذا اللاعب البالغ من العمر 18 عاماً قد يصبح الموهبة التالية التي تغادر كاتالونيا للانضمام إلى صفوف باريس.
معركة قادمة خارج الملعب .. باريس يضع خطته لإتمام "سرقة مجانية" من برشلونة في الصيف المقبل
- AFP
مواجهة جديدة بين باريس سان جيرمان وبرشلونة خارج الملعب
العلاقات بين برشلونة وباريس سان جيرمان لا تزال تغذي النقاشات منذ عدة مواسم. سواء كان ذلك في شكل انتقالات مذهلة أو مواهب شابة مسروقة من الخصم، فإن الناديين يزرعان منافسة أصبحت تقليدية تقريبًا. بعد أن انتزع باريس العديد من اللاعبين الذين مروا بكتالونيا، قد يكرر ذلك بضم خوان هيرنانديز، الذي يعتبر أحد أفضل لاعبي الوسط الهجومي في جيله.
ينتهي عقد الشاب الإسباني في يونيو المقبل. على الرغم من المحادثات التي بدأت بين ممثليه ومسؤولي البلوجرانا، لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد. وفقًا لمعلومات "موندو ديبورتيفو" إن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود. في ظل هذه الحالة من عدم اليقين، استشعر باريس سان جيرمان فرصة جيدة.
- Getty
باريس يتقدم بخطوات ثابتة نحو خوان هيرنانديز
وفقًا لفرناندو بولو، الصحفي المقرب جدًا من الرئيس جوان لابورتا، فإن باريس سان جيرمان قد اتصل بالفعل بمحيط اللاعب. يأمل النادي الباريسي في إقناع هيرنانديز بعبور جبال البرانس فور انتهاء عقده.
يعتقد بطل أوروبا الحالي بقوة أن الشاب لن يمدد مغامرته في برشلونة، وبالتالي سيصبح لاعبًا حرًا الصيف المقبل.
وهذا السيناريو سيسعد بالتأكيد مسؤولي باريس، الذين يسعون إلى تعزيز صفوفهم دون إنفاق مبالغ طائلة. إن التعاقد مع لاعب واعد مجانًا يمثل فرصة حقيقية، خاصة أن خوان هيرنانديز أصبح لاعبًا أساسيًا في لا ماسيا هذا الموسم.
- Getty Images Sport
موهبة شابة موجودة بالفعل على الرادار
هذا العام، لفت هيرنانديز الأنظار خلال دوري الشباب، لا سيما في المباراة ضد ستاد بريست، وهو لاعب أساسي في فريق برشلونة الاحتياطي، كما انضم عدة مرات إلى الفريق المحترف بقيادة هانز فليك. وقد شارك لاعب الوسط الهجومي في المباراة التي انتهت بفوز ساحق على أولمبياكوس (6-1) في دوري أبطال أوروبا، وفي المباراة ضد جيرونا في الدوري الإسباني.
تشدد وسائل الإعلام الكاتالونية على اهتمام باريس المستمر بالشباب المنتمين إلى مركز تدريب البلوجرانا. "يولي باريس سان جيرمان ولويس إنريكي شخصياً اهتماماً دائماً بالمواهب الشابة في برشلونة، ويتابعون عن كثب تطورها ويرون في خوان هيرنانديز رهاناً مثالياً لمشروعهم المتمثل في تشكيل فريق من المواهب الشابة الأوروبية، وهو خيار يحقق نجاحاً كبيراً يتجاوز التعاقدات المكلفة. تبلغ قيمة شرطه الجزائي ستة ملايين يورو، لكن يمكن التعاقد معه مجانًا عند انتهاء عقده"، حسبما ذكرت الصحيفة الرياضية الكاتالونية.
لويس إنريكي مفتون بالمواهب الشابة
منذ وصول لويس إنريكي إلى مقعد المدرب في باريس، تغيرت استراتيجية النادي بشكل جذري. انتهى عهد التعاقد مع النجوم الكبار والإنفاق المفرط. يراهن الثنائي ناصر الخليفي ولويس كامبوس الآن على الشباب والتطور. أثبت العديد من اللاعبين الجدد، الذين جاء معظمهم من الدوري البرتغالي أو من أندية أقل شهرة، صحة هذه السياسة.
يريد باريس سان جيرمان بناء فريق مستقبلي وتنافسي ومتوازن. وينسجم هيرنانديز تمامًا مع هذه الرؤية. فقد أعجب لويس إنريكي، الذي يعرف جيدًا فلسفة تدريب برشلونة لكونه لاعبًا ومدربًا سابقًا في النادي، بمهاراته الفنية ورؤيته للعب ونضجه.
يبقى أن نرى ما إذا كان اللاعب سيوافق على مغادرة كاتالونيا ليجرب حظه في فريق حيث المنافسة لا تزال شرسة. في سن 18 عامًا، عليه أن يختار بين الولاء لناديه الذي دربه وطموح مشروع أوروبي يعده بمكانة في نخبة كرة القدم.
معركة رمزية في الأفق
يوضح هذا الملف مرة أخرى التنافس الشديد بين عملاقي كرة القدم. بعد قضيتي نيمار وعثمان ديمبيلي، قد تؤدي قضية خوان هيرنانديز إلى إحياء التوترات. يواصل باريس فرض نفسه كلاعب مهيب في سوق الانتقالات، قادر على جذب المواهب قبل أن يوقعوا أول عقد احترافي لهم.
إذا تمت الصفقة، فسيكون باريس سان جيرمان قد حقق إنجازًا جديدًا، حيث سيحصل مجانًا على لاعب تدرّب في أحد أشهر المراكز في العالم.