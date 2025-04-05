باريس سان جيرمان بطل فرنسا .. نجاح ساحق في عصر "ما بعد مبابي" بعد تألق منبوذ إنريكي، وحلم الثلاثية ليس بعيدًا

باريس سان جيرمان يتوج بلقب الدوري الفرنسي..

حافظ باريس سان جيرمان على عرشه كبطل الدوري الفرنسي، للمرة الثالثة عشرة في تاريخه، والرابعة على التوالي، بموسم 2024-25، حيث ضمن اللقب قبل ست جولات على نهاية الموسم.

وتمكنت كتيبة المدير الفني الإسباني لويس إنريكي، من حسم لقب الدوري، بعد الفوز على أنجيه، بهدف نظيف أحرزه ديزيري دوي، في لقاء الجولة 28، ليحتفل لاعبو فريق العاصمة الباريسية بالبطولة مع الجماهير.

وشهدت مسيرة باريس سان جيرمان العديد من التحديات، خلال الموسم الجاري، والتي ستظل مستمرة في ظل صراعه على بطولات أخرى، أبرزها دوري أبطال أوروبا، والتي سنستعرضها في النقاط التالية..