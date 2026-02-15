سيضطر باريس سان جيرمان إلى الاستغناء عن العديد من لاعبيه في مباراة الذهاب التي ستقام على ملعب موناكو. لن يتمكن النادي الباريسي من الاعتماد على فابيان رويز، الذي لا يزال في مرحلة التعافي بعد إصابته في الركبة اليسرى في يناير، على الرغم من التقدم الذي أحرزه في تدريباته الفردية، إلا أن لاعب الوسط الإسباني لا يعتبر جاهزًا للعودة إلى المنافسة في هذه المرحلة، ما يقلل من الخيارات المتاحة في خط وسط باريس سان جيرمان.

كما سيغيب عن باريس سان جيرمان سيني مايولو، الذي لا يزال يتلقى العلاج بعد إصابة جسدية تعرض لها في مباراة سابقة. هذا الغياب المزدوج يجبر الجهاز الفني الباريسي على إعادة النظر في بعض التغييرات المخطط لها، حتى لو اختار الجهاز الفني الحفاظ على برنامج الاستشفاء الأولي مع منح الفريق يومين راحة قبل استئناف التدريبات على ملعب موناكو.