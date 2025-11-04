باريس ضد بايرن ميونخ | عذرًا هالاند ومبابي .. هاري كين لا مثيل له، وصفعة كومباني أمل جديد للويس إنريكي!

يقول البعض إن مباريات دوري أبطال أوروبا فقدت إثارتها منذ اتباع نظام الدوري الجديد ومشاركة 36 فريقًا، حتى تأتي القمم لتغير الآراء سريعًا، ففي ليلة كان الكم الأكبر من الأنظار متجهًا نحو أنفيلد حيث قمة ليفربول وريال مدريد، كانت هناك ملحمة أخرى على استاد حديقة الأمراء بين باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ..

كتيبة المدرب الألماني فينسنت كومباني نجحت في اقتناص ثلاث نقاط مهمة من فك نجوم المدرب الإسباني لويس إنريكي بالفوز بثنائية مقابل هدف وحيد.

البافاري لم يحتج إلا 32 دقيقة فقط كي يسجل ثنائيته عن طريق النجم الكولومبي لويس دياز في الدقيقتين الرابعة والـ32 من عمر الشوط الأول.

لكن لسوء حظ المهاجم الكولومبي فقد أشهر الحكم الإيطالي ماوريتسيو مارياني الكارت الأحمر المباشر في وجهه في الدقيقة 7+45 من عمر الشوط الأول على إثر تدخله العنيف على قدم الظهير المغربي أشرف حكيمي من الخلف.

وهنا كانت الفرصة للفريق الباريسي لتقليص الفارق بهدف جواو نيفيش في الدقيقة 74 من عمر المباراة، لكنه لم يفلح في إضافة المزيد ليتلقي الهزيمة الأولى له في الموسم الجاري من دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

هذه الهزيمة جمدت رصيد باريس عند تسع نقاط في المركز الثالث بجدول الترتيب، فيما يتصدر بايرن ميونخ الجدول برصيد 12 نقطة (العلامة الكاملة) متفوقًا بفارق الأهداف فقط على آرسنال "الوصيف".

دعونا في السطور التالية نغوص أكثر في أبرز ملامح تلك القمة بين باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ..