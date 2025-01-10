ليس نسخة من ليفربول .. باريس إف سي وخطة كلوب لإسقاط الخليفي وأسطورة "سان جيرمان"

خطر حقيقي على العملاق الفرنسي

تاريخ 11 يناير 2025 يبدو عاديًا للكثيرين، ولكنه لن يكون كذلك لنادي باريس إف سي الذي يلعب غدًا، السبت، ضد أميان بدوري الدرجة الثانية الفرنسية، لأنه سيشهد حضور الألماني يورجن كلوب للمباراة من الملعب.

الألماني الذي أصبح رئيسًا لكرة القدم في شركة "ريد بول" بمختلف أنحاء العالم، يستعد لقيادة واحد من أكبر المشاريع القادمة في كرة القدم، والتي قد تجعلنا نرى العملاق الأكبر في فرنسا وهو باريس سان جيرمان يسقط أو على الأقل يفقد سيطرته الكاسحة على كل شيء في البلاد.

حضور كلوب تزامنًا مع فترة الانتقالات الشتوية الحالية، يعكس الاهتمام الكبير الذي يحظى به هذا الفريق، ليكون بداية الطفرة التي تخطط لها الشركة بالتعاون مع عائلة "أرنو" التي استحوذت على غالبية الأسهم بالنادي.

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المشروع لا يزال وليدًا، وأمامه الكثير لمناطحة باريس ورئيسه رجل الأعمال القطري ناصر الخليفي، ونحن هنا لتسليط الضوء على المزيد من الكواليس الخاصة بهذا الفريق..