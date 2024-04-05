"بارد يقدم مستوى كريه ونجوم الأهلي أصابوه بجلطة" .. ردود أفعال أداء رياض محرز أمام الوحدة

تفاعل جماهيري كبير على أداء رياض محرز..

SHAHID

لا يُمكن أن تمر مباراة للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي؛ بدون أن يترك الساحر الجزائري رياض محرز بـ"صمته"؛ مهما كان مستواه طوال الـ90 دقيقة.

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هذا ما حدث في مباراة الأهلي أمام مستضيفه الوحدة، مساء يوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 27 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

محرز صنع هدف الأهلي الوحيد في المباراة؛ لينقذه من الخسارة، ويقوده إلى التعادل (1-1)؛ على الرغم من أن الفريق لعب الـ11 دقيقة الأخيرة، بـ10 لاعبين؛ بعد طرد المدافع عبدالباسط هندي.

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ومن ناحيتها.. انقسمت الجماهير الأهلاوية، بين الإشادة بالساحر الجزائري وانتقاده؛ حيث وصفه البعض بـ"الأفضل" في مسابقة دوري روشن السعودي، بينما هاجمه آخرون مع السخرية منه.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "GOAL"، ردود أفعال الجماهير، على أداء رياض محرز في مباراة النادي الأهلي ونظيره الوحدة..