بعد منافسة مع أندية الدوري الإنجليزي .. كلوب يحسم لباريس صفقة ثمينة بخطف نجم ريمس!
كلوب حسم الصفقة
المدرب السابق لليفربول هو الرئيس العالمي لكرة القدم لدى ريد بول ويشارك بهذه الصفة أيضًا في باريس إف سي. تمتلك شركة مشروبات الطاقة أحد عشر بالمائة من حصص النادي العاصمي، بينما يتولى الدولي السابق ماريو جوميز بصفته المدير الفني مسؤولية الشؤون الرياضية.
وبحسب ما أفاد به تافولييري، فإن كلوب كان له تأثير شخصي على قرار زابي بالانتقال إلى باريس. وفي النهاية كانت مجهودات الألماني هي التي رجّحت الكفة.
- AFP
الصراع كان شرسًا لضم اللاعب
ارتبط عدد من الأندية الأخرى خلال الأسابيع الماضية بلاعب خط الوسط المحوري، من بينها أندية الدوري الإنجليزي الممتاز برينتفورد وكريستال بالاس وفولهام. وفي منتصف يناير، قيل أيضًا إن نادي بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني يبدي اهتمامًا بزابي.
يُجيد النجم الشاب اللعب في خط الوسط المركزي وهو لاعب أساسي مع ريمس في دوري الدرجة الثانية الفرنسي. وقد تعاقد معه صاحب المركز الثاني في يناير 2025 مقابل 100 ألف يورو كرسوم انتقال من نادي إيفوار إف سي في بلده.
يعتمد باريس إف سي في المقام الأول على لاعبين شباب قابلين للتطور. إلا أن النادي لم يحقق إنجازات لافتة في موسمه الأول في الدوري الفرنسي الدرجة الأولى.
يحتل باريس إف سي حاليًا المركز الرابع عشر، لكنه يملك فارقًا مريحًا عن مراكز الهبوط. وكانت أبرز محطات الموسم هي الفوز المفاجئ 1:0 في يناير في كأس فرنسا على الجار باريس سان جيرمان.
باريس إف سي: أهم الانتقالات هذا الموسم
- أوتافيو (23، جاء من إف سي بورتو، قيمة الانتقال: 17 مليون يورو)
- رودي ماتوندو (17، جاء من إيه جي أوكسير، قيمة الانتقال: 15 مليون يورو)
- نوا سانجي (19، جاء من ستاد ريمس، قيمة الانتقال: 9.5 مليون يورو)
- فيلم جيوبلز (24، جاء من إف سي سانت جالن، قيمة الانتقال: 7 ملايين يورو)
- كيفن تراب (35، جاء من آينتراخت فرانكفورت، قيمة الانتقال: مليون يورو)
- تشيرو إيموبيلي (35، جاء في صفقة انتقال حر من إف سي بولونيا)