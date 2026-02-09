إيني ألوكو ترد على لورا وودز بتصريح جديد مع استمرار الخلاف حول تعليقات إيان رايت

في 24 ساعة كانت رائعة بالنسبة لألوكو، وجهت مرة أخرى انتقادات إلى أسطورة أرسنال رايت بسبب اعتقادها أنه لا يزال يعيق طريقها نحو الفرص في كرة القدم. واشتكت من أنه خلال نهائي كأس أمم أوروبا للسيدات 2025، شغل رجلان اثنين من المراكز الستة للمحللين في BBC و ITV: رايت، والمدافع السابق لمانشستر سيتي نيدوم أونوهو.

وقالت في برنامج 90s Baby Show: "في العام الماضي، خلال نهائي كأس الأمم الأوروبية للسيدات، كنت جالسة في المدرجات، ولم أكن على قناة ITV لتغطية النهائي، وكانت فارا ويليامز جالسة بجانبي، وفارا ويليامز لديها 170 مباراة دولية [172 مباراة دولية] مع إنجلترا، وهو أمر سخيف، أعتقد أنها اللاعبة الأكثر مشاركة في المباريات الدولية، وهي جالسة في المدرجات.

"المحطتان اللتان حصلتا على حقوق بث المباراة – ITV و BBC – على BBC لديك إيلين وايت وستيف هوغتون ونيدوم أونوهو، لا أقصد الإساءة إلى نيدوم أونوهو، لا شيء ضده، لا أعرف ما إذا كان قد لعب مع إنجلترا أم لا، لكنك في اللجنة الرئيسية لنهائي إنجلترا للسيدات.

"لننتقل إلى ITV، أنا في المدرجات ولدي 105 مباراة دولية، لذا لديك امرأتان، بيننا لدينا 290 مباراة دولية، شيء سخيف، تنتقل إلى ITV وتجد إيان رايت وإيما هايز وكاز [كارين] كارني.

"لذا، من بين ستة مقاعد للمحللين، ذهب اثنان إلى الرجال. في الوقت نفسه، لديك 290 مباراة دولية، أيا كان عددها، جالسة في المدرجات. لا شيء ضد إيان، ولا شيء ضدهم، أنا فقط أقول بشكل عام أننا بحاجة إلى أن نكون على دراية بذلك لأننا إذا كنا نبني لعبة حيث يتم الآن استغلال الفرص المحدودة من قبل الرجال، حيث لا يمكننا الدخول في لعبة الرجال والحصول على نفس الفرص، فإننا عالقون".

واختتمت حديثها قائلة: "المشكلة التي أواجهها مع إيان هي أنني أعتقد أنه في منصبه عليه أن يدرك ما أقوله".