إيني ألوكو ترد على لورا وودز بتصريح جديد مع استمرار الخلاف حول تعليقات إيان رايت
ألوكو يرد بقوة
في 24 ساعة كانت رائعة بالنسبة لألوكو، وجهت مرة أخرى انتقادات إلى أسطورة أرسنال رايت بسبب اعتقادها أنه لا يزال يعيق طريقها نحو الفرص في كرة القدم. واشتكت من أنه خلال نهائي كأس أمم أوروبا للسيدات 2025، شغل رجلان اثنين من المراكز الستة للمحللين في BBC و ITV: رايت، والمدافع السابق لمانشستر سيتي نيدوم أونوهو.
وقالت في برنامج 90s Baby Show: "في العام الماضي، خلال نهائي كأس الأمم الأوروبية للسيدات، كنت جالسة في المدرجات، ولم أكن على قناة ITV لتغطية النهائي، وكانت فارا ويليامز جالسة بجانبي، وفارا ويليامز لديها 170 مباراة دولية [172 مباراة دولية] مع إنجلترا، وهو أمر سخيف، أعتقد أنها اللاعبة الأكثر مشاركة في المباريات الدولية، وهي جالسة في المدرجات.
"المحطتان اللتان حصلتا على حقوق بث المباراة – ITV و BBC – على BBC لديك إيلين وايت وستيف هوغتون ونيدوم أونوهو، لا أقصد الإساءة إلى نيدوم أونوهو، لا شيء ضده، لا أعرف ما إذا كان قد لعب مع إنجلترا أم لا، لكنك في اللجنة الرئيسية لنهائي إنجلترا للسيدات.
"لننتقل إلى ITV، أنا في المدرجات ولدي 105 مباراة دولية، لذا لديك امرأتان، بيننا لدينا 290 مباراة دولية، شيء سخيف، تنتقل إلى ITV وتجد إيان رايت وإيما هايز وكاز [كارين] كارني.
"لذا، من بين ستة مقاعد للمحللين، ذهب اثنان إلى الرجال. في الوقت نفسه، لديك 290 مباراة دولية، أيا كان عددها، جالسة في المدرجات. لا شيء ضد إيان، ولا شيء ضدهم، أنا فقط أقول بشكل عام أننا بحاجة إلى أن نكون على دراية بذلك لأننا إذا كنا نبني لعبة حيث يتم الآن استغلال الفرص المحدودة من قبل الرجال، حيث لا يمكننا الدخول في لعبة الرجال والحصول على نفس الفرص، فإننا عالقون".
واختتمت حديثها قائلة: "المشكلة التي أواجهها مع إيان هي أنني أعتقد أنه في منصبه عليه أن يدرك ما أقوله".
وودز: "القبعات لا تفوز بالعمل"
لكن مقدم البرامج في قناة ITV وودز استاء من تصريح ألوكو، وأصر على أن المذيعين أصابوا في تحليلهم: "اللاعبات اللواتي يرتدين قمصان المنتخب لا يحصلن على عمل تلقائياً ولا يصبحن محلقات رائعات. ما يجعل المحلقة رائعة هو طريقة تواصلها وتعبيرها عن نفسها وإجراء أبحاثها وإعلام جمهورها ومدى محبوبيتها والتناغم بينها وبين أعضاء اللجنة.
"يجب أن تكون مباريات النساء من النساء للنساء" هي واحدة من أكثر العبارات ضرراً التي سمعتها. فهي لن تؤدي فقط إلى إعاقة تقدم الرياضة النسائية، بل ستؤدي إلى إعاقة تقدم المحللين النساء في جميع أشكال اللعبة.
"إذا كنت تريد تنمية شيء ما، فلا تحجبه. نريد تشجيع الصبية والرجال على مشاهدة كرة القدم النسائية أيضًا، وليس فقط الفتيات والنساء. وعندما يرون شخصًا مثل إيان رايت يأخذ الأمر على محمل الجد كما يفعل، فإنهم يحذون حذوه. هكذا تنمي رياضة ما".
الخلاف مستمر
وقد ادعت ألوكو الآن أن رايت يجب أن يتنحى عمدًا لتمكينها من العمل، مشيرة إلى نفسها على أنها "شخصية رئيسية في كرة القدم النسائية" في تصريحات جديدة لافتة للنظر، كما اتهمته بعدم كونه "حليفًا".
وقالت في حلقة جديدة من البودكاست، صدرت يوم الاثنين: "جاءت قناة ITV إليّ في نهاية بطولة أوروبا للرجال وقالت إنها لا تستطيع تمديد عقدي". "التقيت بوكيل إيان، وتناولت القهوة معه وجهاً لوجه. التقيت به وقلت: "اسمع، هذا هو الوضع، لا أصدق أن هذا يحدث". قلت: "أخبروني أن إيان هو الأولوية، أخبروني أن عقده هو الأولوية بالنسبة لهم، وقالوا لي أيضًا أنه عندما لا يكون إيان متاحًا، قد يتم استدعاؤك".
"لذلك قلت: "كيف يمكننا العمل معًا حتى أتمكن من البقاء في اللعبة؟ كيف يمكننا العمل معًا عندما لا يكون إيان متاحًا، هل تتصل بي أم ماذا يمكننا أن نفعل؟"
"هذا ما أعتقد أن على السود فعله، في أعلى المستويات، نحتاج إلى وضع استراتيجيات، نحتاج إلى مساعدة بعضنا البعض حقًا. يمكن أن يتم تهميشنا بسرعة كبيرة. ذهبت إليه وكنت في موقف ضعيف، وقلت: "اسمع، أحتاج إلى مساعدتك، أحتاج إلى نفوذ إيان".
"عقدت ذلك الاجتماع مع وكيله، مر شهر وكنت أتساءل "ما الذي يحدث؟" لذا أرسلت له رسالة وقلت: "هل تمكنت من التحدث مع ITV؟" كان متجاهلًا للغاية، لم يكن يريد مساعدتي حقًا، كان رد فعله أشبه بـ: "اسمع، لن ينجح الأمر." كنت أتوقع تمامًا أن يستخدم إيان نفوذه لإبقائي في اللعبة. لقد رأيته يفعل ذلك مع آخرين، فعل ذلك مع غاري لينيكر في BBC.
"لا يوجد ما يجعلني أعتقد أنه لن يفعل ذلك من أجلي، لأنك حليفي، أنت "العم". لذا السؤال الموجه إليك هو: لماذا لم يفعل ذلك من أجلي؟ أقول كل هذا لأقول، أنت لا تريد مساعدتي، لا تريد استخدام نفوذك، لا تريد أن تكون حليفي في أصعب أوقات مسيرتي المهنية، ولا بأس بذلك، لا مشكلة.
"ولكن بعد تسعة أشهر، عندما كنت بعيدًا عن الشاشة ورأيت أنك تقوم بالتعليق على المباريات وتواصل عملك، فإن الحقيقة هي أنك تتمتع بمستوى من النفوذ يجعلك تقول: "لست بحاجة إلى التعليق على كل مباراة، فما تعنيه إيني لكرة القدم النسائية أهم بكثير من قيامي بالتعليق على كل هذه المباريات. إيني هي إحدى الشخصيات الرئيسية في كرة القدم النسائية، وأنا أعلم أن هذا الأمر أكثر أهمية بالنسبة لها. سيكون من الصعب عليها الحصول على هذه الفرصة في كرة القدم الرجالية".
"هذا ما أتوقعه من حليف – التضحية. لا يمكنك الحصول على كلا الأمرين، لا يمكنك أن تحمل علامة تجارية تقول حليف، فهذه ليست تجربتي معك. عندما يتعلق الأمر بذلك، لم تحاول أبدًا حقًا".
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
استهدفت ألوكو رايت العام الماضي واعتذرت لاحقًا، لكن أيقونة أرسنال رفض قبول اعتذارها. لم يعلق بعد على هذه الانتقادات الأخيرة، لكن يبقى أن نرى ما إذا كان سيتجرأ على إبداء رأيه. عملت ألوكو في بطولة يورو 2025، لكنها لم تغطي إنجلترا، ولم يُطلب منها المشاركة في النهائي.
