إيني ألوكو تتهم لورا وودز بـ"التلاعب بها" بينما يوجه مقدم برنامج talkSPORT سيمون جوردان انتقادًا لاذعًا إلى وجه لاعبة فريق Lioness السابقة في بث مباشر على الراديو.
ألوكو ووودز يتنازعان على فرص العمل كخبراء تحليل
بعد تقاعدها من مسيرتها الكروية، سعت ألوكو إلى الحصول على فرص للتعليق الكروي وظهرت على قنوات تلفزيونية مثل ITV وBBC، حيث أعربت عن آرائها حول مباريات الرجال والنساء على حد سواء.
دعت المهاجمة السابقة في تشيلسي ويوفنتوس إلى "حراسة" أدوار التعليق في كرة القدم النسائية، وأعادت مؤخرًا فتح خلافها مع رايت، الذي لطالما كان من المدافعين عن كرة القدم النسائية. كشفت ألوكو عن خيبة أملها لأن اثنين من أصل ستة مقاعد للتعليق على نهائي كأس أمم أوروبا للسيدات 2025 العام الماضي على قناتي ITV و BBC ذهبتا إلى رجال، مشيرة بشكل خاص إلى نيدوم أونوهو ورايت، في حين لم تشارك هي وأسطورة فريق Lionesses فارا ويليامز.
وأضافت: "ليس لدي أي شيء ضد إيان، ولا ضدهم، أنا فقط أقول بشكل عام أننا بحاجة إلى أن نكون على دراية بذلك، لأننا إذا كنا نبني لعبة حيث يتم الآن استغلال الفرص المحدودة من قبل الرجال، حيث لا يمكننا الدخول في لعبة الرجال والحصول على نفس الفرص، فإننا عالقون".
ألوكو تقول إنها "مستحقة" خلال نقاش حاد على talkSPORT
ظهرت ألوكو في برنامج talkSPORT يوم الثلاثاء للدفاع عن موقفها، وتعرّضت لهجوم من جوردان، الذي تجاهل مخاوفها بشأن تكافؤ الفرص وانتقدها بدلاً من ذلك لكونها محللة مملة.
قال: "لا أعتقد أنكِ مفيدة أو مشرقة أو جذابة أو كاريزمية بشكل خاص.
"اللغة التي تستخدمينها، بالنسبة لي، مشبعة بشعور بالاستحقاق. إن ثقل الاستحقاق الذي تعتقدين أنك تتمتعين به كفيل بإغراق سفينة تيتانيك مرة أخرى. أعتقد أنك كنت محظوظة للغاية.
أعتقد أن مبادرات مثل DEI سمحت لأشخاص بتولي مناصب في كرة القدم الرجالية لا أعتقد أنهم يستحقونها، والآن هذا يعطي انطباعًا بأنك أصبحت شخصية بارزة في كرة القدم الرجالية".
سرعان ما أدرك المتابعون المراقبون لهذه القصة أن الثنائي قد اشتبك مرة أخرى خلال الفاصل الإعلاني التالي، حيث بدا أن ألوكو وجوردان في خضم شجار عندما عاد البرنامج إلى البث.
وودز متهم بـ"التلاعب النفسي" بعد دفاعه عن رايت
وقد أوضحت وودز موقفها بشكل واضح يوم الاثنين، حيث دافعت عن رايت وادعت أنه "إذا كنت تريد أن تنمي شيئًا ما، فلا تحجبه".
وأضافت: "نريد أن نشجع الصبية والرجال على مشاهدة كرة القدم النسائية أيضًا، وليس فقط الفتيات والنساء. وعندما يرون شخصًا مثل إيان رايت يأخذ الأمر على محمل الجد كما يفعل، فإنهم يحذون حذوه. هكذا تنمو الرياضة".
كشفت ألوكو الآن عن دهشتها من تعليقات وودز، وكشفت أنها كانت تعتقد أن المذيعة حليفة لها وأنها أشادت بها شخصياً لعملها كخبيرة.
وقالت: "لورا كانت في الواقع واحدة من الأشخاص الذين كنت أذهب إليهم باستمرار. كنا نتفق تمامًا، وكنت أذهب إليها باستمرار وأقول لها: 'كيف ترى أن الأمر سار؟' تعرفين، 'ما رأيك؟ كيف سار الأمر؟' مرة أخرى، أنا من هذا النوع من الأشخاص، أليس كذلك؟
"لورا كانت دائماً، واضطررت إلى النظر إلى الرسائل أمس والتفكير، انتظري، أشعر أنني أتعرض للتلاعب هنا. كانت لورا تقول لي دائماً، 'أعتقد أنك مذيعة رائعة. أعتقد أنك محللة رائعة'.
"لذلك أعتقد أن هناك القليل من خدمة حجتها في هذه المرحلة، وهو ما أحترمه.
"اسمع، هي لا توافق، وهذا لا بأس به، لكن أعتقد أن هناك تلميحًا إلى أنك لا تفي بالمعايير.
"ومرة أخرى، لا بد لي من القول، لقد عملت بجد لكي لا يستنتج الناس أنني لست جيدة بما فيه الكفاية لمجرد أنك لا تراني على الشاشة. هذا ليس صحيحًا".
مستقبل ألوكو كخبير تحليل غير واضح بعد
من غير الواضح إلى أين ستتجه ألوكو من الآن فصاعدًا. فقد تم فسخ عقدها مع قناة ITV العام الماضي، بعد أن تركت رؤساءها في القناة "غاضبين ومحتارين" عقب تعليقاتها الأولية حول رايت.
أما وودز، فهي تواصل عملها كمقدمة برامج في كل من ITV و TNT Sports، ولكن يبقى أن نرى ما إذا كانت صداقتها مع ألوكو ستصمد أمام هذا الخلاف العلني.
