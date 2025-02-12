"ناضلت لثماني سنوات وسأقاتل في الحلبة والمحكمة" .. إيمان خليف تتحدى تحركات دونالد ترامب واتحاد الملاكمة

بطلة الجزائر تتعرض لـ"حملة شرسة" جديدة..

إيمان خليف.. البطلة الجزائرية التي رفعت علم بلادها عاليًا، في دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024"؛ عادت لتتعرض إلى حملة جديدة، قبل بطولة العالم للملاكمة النسائية 2025.

وتوّجت خليف بـ"الميدالية الذهبية" لمنافسات الملاكمة وزن 66 كجم، في أولمبياد باريس 2024؛ وذلك بعد أن تم استبعادها من بطولة العالم 2023.

الاتحاد الدولي للملاكمة أعلن وقتها سقوط إيمان في اختبارات "الأهلية الجنسية"، وبالتالي استبعادها من منافسات بطولة العالم 2023؛ وهو الأمر الذي رفضته اللجنة الأولمبية الدولية، التي أكدت أن خليف "ولدت امرأة"، حيث سمحت لها بالمشاركة في أولمبياد باريس.