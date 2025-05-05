إيمانويل إيميجا: كيف أثار "ظاهرة" الدوري الفرنسي اهتمام تشيلسي ونيوكاسل يونايتد؟

الحلقة الأولى من سلسلة جول الجديدة "Hidden Gems FC"

المهاجم البالغ من العمر 22 عامًا من نادي آر سي ستراسبورج، إيمانويل إيميجا، في حالة تألق كبيرة. بعد بداية جيدة مع سبارتا روتردام وعدد من الأندية في الخارج، يبدو أن المهاجم قد وجد مكانه في النادي من منطقة الألزاس. لكن المسار الذي اتخذه ليصبح أحد نجوم المستوى الأعلى في فرنسا لم يكن بدون تحديات.

إيميجا هو أول لاعب في القسم الجديد من جول، "Hidden Gems FC"، حيث يتم تسليط الضوء على لاعبين لم يُعتبروا يومًا من أكبر المواهب ولكنهم الآن قادرين على الانتقال إلى أندية القمة.

يظهر إيميجا هذا الموسم أنه أحد أفضل المهاجمين في الدوري الفرنسي. فقد سجل المهاجم حتى الآن 14 هدفًا وقدم ثلاث تمريرات حاسمة في 26 مباراة في الدوري. وهو بهذا يحتل المركز الرابع في قائمة هدافي الدوري الفرنسي. في نادي ستراسبورج، وصل إيميجا إلى فريق يتجاوز التوقعات. الفريق يحتل حاليًا المركز السابع في الدوري الفرنسي ويبتعد بنقطة واحدة فقط عن مكان يمنحه في نهاية الموسم الحق في المنافسة الأوروبية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

المستوى الذي يظهره المهاجم من منتخب هولندا تحت 21 عامًا منذ أشهر طويلة مع ستراسبورج ليس بالأمر العادي. وهذا يوضح كيف قام بخطوات كبيرة في بضع سنوات.

جول يخبرك بكل ما تحتاج إلى معرفته عن مسيرة إيميجا، الذي يثبت في سن متأخرة أنه يمتلك إمكانيات ليصبح مهاجمًا عالميًا.



