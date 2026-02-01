"أمي لم تدفع!" .. إيكيتيكي يرد على جيرارد والمقارنة مع توريس

سجل إكيتيكي أول هدفين لليفربول في فوزه على نيوكاسل. بعد أن منح أنتوني جوردون التقدم للزوار، سجل الفرنسي هدف التعادل بعد أن تخلص فلوريان فيرتس من عدة مدافعين وأرسل عرضية منخفضة إلى منطقة الخطر.

بعد ذلك بوقت قصير، قاد إكيتيكي هجمة سريعة ومباشرة من ركلة مرمى أليسون بيكر بعد تفكير سريع من أحد جامعي الكرات على جانب الملعب، حيث تجاوز دفاع نيوكاسل الغافل وسجل هدفه الثاني في المباراة.

أكملت أهداف الشوط الثاني من فيرتس وإبراهيم كوناتي العائد فوزًا كبيرًا لليفربول، الذي خسر 3-2 في الدقيقة الأخيرة في بورنموث الأسبوع الماضي، لكنه استجاب جيدًا في الأيام الأخيرة، وحل ثالثًا في مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا بعد فوزه الساحق 6-0 على قاراباغ.