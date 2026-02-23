ما وراء إيقاف بيرستاني أمام ريال مدريد: قرار سياسي في المقام الأول.. وظلم مبرر لبنفيكا!

أعلن نادي بنفيكا البرتغالي بشكل رسمي عزمه تقديم استئناف عاجل ضد قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم القاضي بإيقاف اللاعب الأرجنتيني جيانلوكا بيرستاني قبل مواجهة الإياب الحاسمة أمام ريال مدريد في العاصمة الإسبانية.

تتجه إدارة النادي البرتغالي لتصعيد الموقف قانونيًا مع الإصرار على مرافقة اللاعب لبعثة الفريق المسافرة إلى مدريد في خطوة تعكس حجم الاعتراض على العقوبة المفاجئة التي صدرت بحق موهبتها الشابة.

يأتي هذا التحرك في وقت حرج من عمر المسابقة القارية مما يضع لجان الانضباط في مواجهة مباشرة مع طموحات الفريق البرتغالي الذي يرى في القرار محاولة واضحة لعرقلة مسيرته الرياضية بناء على ادعاءات لم يتم الفصل فيها بشكل نهائي حتى هذه اللحظة.

يطالب النادي بضرورة تجميد العقوبة لحين انتهاء التحقيقات الرسمية مؤكدًا أن حرمان اللاعب من المشاركة في مباراة بهذه الأهمية يمثل ضربة قاسية لمبدأ العدالة الرياضية التي يتغنى بها الاتحاد القاري في كافة محافله الدولية.