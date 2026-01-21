Ivan ToneySocial gfx/ Goal Arabia
أنا ضد العالم: عقلية إيفان توني "تهزم" جمهور الأهلي.. وتهدد حذاء كريستيانو رونالدو الذهبي

توني "بطل الأهلي الأول" في الأسابيع الماضية..

"من عرف نفسه، لم يهتز لرأي الآخرين".. هكذا يُقال في وصف الشخصية القوية؛ التي لا تتأثر بالانتقادات السلبية، أو محاولات التحطيم.

وفي عالم كرة القدم؛ أثبت لنا المهاجم الإنجليزي إيفان توني خلال الأسابيع القليلة الماضية، صحة هذه المقولة تمامًا.

توني الذي عانى من حملة هجوم عنيفة، مع بداية الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ عاد ليبدع مع فريق الأهلي الأول لكرة القدم، مؤخرًا.

إبداع المهاجم الإنجليزي يرتبط بقوة شخصيته أساسًا، والمبدأ الذي يسير به في حياته؛ واللذين جعلاه يتخطى كل الصعاب الممكنة.

تخطي هذه الصعاب؛ قاد توني لـ"مقارعة" أرقام أساطير النادي الأهلي، إلى جانب تهديد عرش الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو.

رونالدو هو "الرقم الصعب" في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، منذ الانضمام إلى فريق النصر الأول لكرة القدم يناير 2023؛ حتى ولو لم يتوّج بأي لقب رسمي كبير، حتى الآن.

ونحن سنستعرض في السطور القادمة من ناحيتنا؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد تغيير إيفان توني لوضعه داخل النادي الأهلي مؤخرًا..   

    مبدأ إيفان توني في الحياة.. "أنا ضد العالم"

    إذا ركزنا في تصريحات النجم الإنجليزي إيفان توني، قلب هجوم فريق الأهلي الأول لكرة القدم؛ سنجد أنها تُميل دائمًا، إلى تعرضه هو وناديه لـ"حروب ممنهجة".

    هذا يجعل توني البالغ من العمر 29 سنة، يُعيش حياته بمبدأ "أنا ضد العالم"؛ أي أنه مُطالب بمحاربة الجميع، لإثبات نفسه وتحقيق النجاح.

    والحقيقة أن هذا المبدأ بالذات؛ هو ما جعل المهاجم الإنجليزي يتغلب على جمهور الأهلي، الذي كان يريد "طرده" في بداية الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    نعم.. الجمهور الأهلاوي ناشد مسؤولي النادي؛ بضرورة "الاستغناء" عن توني، والتعاقد مع مهاجم أجنبي آخر.

    إلا أن إيفان توني عاد وبقوة، في الفترة الأخيرة من الموسم الرياضي الحالي؛ حيث يكفي القول إنه سجل 9 أهداف وصنع تمريرتين حاسمتين، في آخر 6 مباريات بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

    هذه المساهمات التهديفية الـ11؛ قادت الأهلي لحصد 18 نقطة من 6 مباريات "العلامة الكاملة"، والاقتراب أكثر من نادي الهلال "المتصدر".

    * أرقام إيفان توني بمختلف المسابقات في الموسم الحالي:

    - مباريات: 26.

    - دقائق: 2.114.

    - مساهمات تهديفية: 28.

    - أهداف: 22.

    - تمريرات حاسمة: 6.

    في عام ونصف فقط.. إيفان توني يُعادل أسطورة الأهلي

    خلال عام ونصف فقط؛ وصل المهاجم الإنجليزي إيفان توني إلى 37 هدفًا مع فريق الأهلي الأول لكرة القدم، في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

    توني انضم إلى الأهلي صيف 2024، قادمًا من صفوف نادي برينتفورد الإنجليزي؛ حيث خاض 45 مباراة في مسابقة دوري روشن السعودي، منذ ذلك الوقت.

    وبأهدافه الـ37 في عام ونصف فقط؛ تساوى توني مع أسطورة الأهلي تيسير الجاسم، كثالث أفضل هداف في تاريخ النادي بمسابقة الدوري منذ تطبيق الاحتراف.

    ولا يسبق المهاجم الإنجليزي في قائمة أفضل هدافي الأهلي، بمسابقة الدوري السعودي للمحترفين عبر التاريخ، سوى اسمين فقط؛ هما: "الأسطورة السورية عمر السومة والنجم البرازيلي فيكتور سيموس".

    * قائمة هدافي الأهلي تاريخيًا في الدوري السعودي للمحترفين:

    - عمر السومة: 144 هدفًا.

    - فيكتور سيموس: 53 هدفًا.

    - إيفان توني: 37 هدفًا.

    - تيسير الجاسم: 37 هدفًا.

    صراع خاص.. إيفان توني وحلم "انتزاع" عرش كريستيانو رونالدو

    منذ انضمامه إلى صفوف فريق الأهلي الأول لكرة القدم صيف 2024؛ والمهاجم الإنجليزي إيفان توني يضع التتويج بجائزة "هداف" دوري روشن السعودي للمحترفين، نُصب عينيه.

    ومن المعروف أن الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم؛ هو من يسيطر على جائزة "الهداف" في آخر موسمين، وذلك في "2023-2024" و"2024-2025".

    لذلك.. نجد توني يضع رونالدو كـ"منافس أول" على الجائزة؛ حيث قال في تصريحات سابقة مع صحيفة "الجارديان" البريطانية: "أطمح لخطف لقب الهداف هذا الموسم.. تعلمت الكثير من أجواء الدوري، وأصبحت أكثر جاهزية الآن لانتزاع (الحذاء الذهبي السعودي) من كريستيانو".

    لكن أيضًا.. المهاجم الإنجليزي لا يحاول إظهار "هوسه" بالأسطورة البرتغالية؛ وهو ما ظهر في تصريحين سابقين، على النحو التالي:

    * قال توني لـ"فور فور تو" في أكتوبر 2024: "رونالدو لاعب من الطراز الأول؛ لكنني أتنافس مع نفسي فقط، ولا أُشاهد ما يفعله الآخرون".

    * قال توني لـ"أكشن مع وليد" في يناير 2026: "لا أُفكر في كريستيانو رونالدو؛ فأنا أرى نفسي فقط".

    وأساسًا.. إيفان توني كان قريبًا من انتزاع جائزة "هداف" دوري روشن السعودي 2024-2025؛ حيث سجل 23 هدفًا، وبفارق هدفين فقط عن كريستيانو رونالدو "المتصدر".

    ويتجدد الصراع حاليًا بين توني ورونالدو، على جائزة "هداف" دوري روشن السعودي للمحترفين، في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك على النحو التالي:

    * رونالدو "المتصدر": 15 هدفًا.

    * توني "الوصيف": 14 هدفًا.

    بمعنى.. عقلية توني التي تحدثنا عنها في بداية التقرير، والتي أعادته إلى التألُق مع الأهلي من جديد؛ ها هي تُهدد رونالدو بالذات، بانتزاع "الحذاء الذهبي السعودي" منه.

    كلمة أخيرة.. "العقلية" العامل الرئيس لنجاح لاعب كرة القدم

    الخلاصة من كل ما ذكرناه في السطور الماضية؛ هي أن نجاح أي لاعب كرة قدم، مُرتبط في المقام الأول بـ"عقليته".

    ولنا في المهاجم الإنجليزي إيفان توني خير مثال على ذلك؛ فهو كان يتعرض للهجوم من الجميع، سواء إعلاميين أو محللين أو حتى جمهور ناديه الأهلي.

    ليس هذا فقط.. الكثير من الأخبار خرجت عن أن توني، "يتمرد" على الأهلي للعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز؛ إلى جانب "تكاسله" في التدريبات الجماعية، خلال الفترة الماضية.

    ووسط كل ذلك؛ ها هو المهاجم الإنجليزي يرد بشكلٍ قوي للغاية، ويقود الفريق الأهلاوي من الانتصار إلى آخر.

    بل أصبح توني يلعب دورًا قياديًا كبيرًا، حتى خارج أرضية المستطيل الأخضر؛ حيث يُحمس الجمهور في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بأن أشياء "رائعة" ستحدث للأهلي في الموسم الحالي.

    كذلك.. الألماني الشاب ماتياس يايسله، المدير الفني للنادي الأهلي؛ الذي جاءت عليه فترة كان يستبعد فيها توني من "تشكيلته"، أصبح يُشيد باللاعب بقوة.

    يايسله صرح عن تألق المهاجم الإنجليزي؛ قائلًا: "ما يقدّمه إيفان توني مع الأهلي؛ أمر مذهل حقًا.. أنا سعيد جدًا بما يفعله الآن".

    وفي النهاية.. جماهير الأهلي هي الأكثر استفادة من عودة توني لمستواه، حيث ينشر السعادة في نفوسهم، بقيادته الفريق للانتصارات؛ حتى ولو أحرجهم على أرض الواقع، وأثبت خطأ مطالبتهم بالاستغناء عنه، في بداية الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

