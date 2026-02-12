Goal.com
قد تكون بريئًا من تهمة إذلال إيفان توني ولكن!.. إلى توماس توخيل "أنظر للحقائق وكن أعمى عن اسم الدوري"

إيفان توني يُعيش واحد من أفضل مواسمه على الإطلاق..

بينما يترقب الإنجليز، مشاركة منتخب بلادهم في بطولة كأس العالم 2026؛ يظل السؤال الأكثر إلحاحًا: "هل يتسع مركب المدير الفني الألماني توماس توخيل لنجم النادي الأهلي إيفان توني؟!".

إلا أن هذا السؤال يبدو أنه لن يقتصر على كأس العالم فقط؛ بل قد يمتد لسنواتٍ أخرى قادمة، بعد أن جدد توخيل عقده مع المنتخب الإنجليزي حتى 2028.

ولم تكن علاقة المدير الفني الألماني بتوني "هادئة" يومًا؛ فهي مزيج من الاستدعاءات المفاجئة والدقائق القليلة، ثم التهميش والتصريحات المبطنة.

ونحن سنحاول من ناحيتنا، استعراض تحليل سريع لعلاقة توني مع توماس توخيل؛ ومدى إمكانية تواجد مهاجم النادي الأهلي مع منتخب إنجلترا، في المرحلة القادمة..

  • Thomas Tuchel Ivan Tony England 2025Getty

    واقعة الدقيقتين.. اتهام توماس توخيل بـ"تعمد إذلال" إيفان توني!

    في البداية.. يجب الاعتراف بأن مسيرة مهاجم النادي الأهلي إيفان توني، مع منتخب إنجلترا الأول لكرة القدم، ليست بالكبيرة؛ سواء مع المدير الفني الألماني توماس توخيل، أو قبله.

    مسيرة توني مع منتخب إنجلترا، تتلخص في 7 مباريات فقط؛ سجل خلالها هدفًا وحيدًا، مع صناعة آخر.

    وظل توني غائبًا عن معسكرات منتخب إنجلترا، منذ يوليو 2024؛ وإلى أن استدعاه توخيل في يونيو 2025، أي بعد 6 أشهر من توليه المنصب.

    خلال معسكر يونيو 2025، الذي انضم إليه توني؛ خاض المنتخب الإنجليزي مباراتين، وذلك على النحو التالي:

    * المباراة الأولى: ضد أندورا في تصفيات كأس العالم 2026.

    * المباراة الثانية: ضد منتخب السنغال وديًا.

    وجلس توني على دكة البدلاء، طوال عمر المواجهة ضد أندورا؛ قبل أن يُشارك في دقيقتين فقط أمام السنغال، وديًا.

    هُنا.. اتهم عدد من الصحفيين والإعلاميين الإنجليز - مثل أوليفر هولت -، المدير الفني للمنتخب الوطني؛ بتعمد "إذلال" إيفان توني، والذي ظهر حزيًا للغاية على الدكة ضد السنغال.

    • إعلان
  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-ENG-PRESSERAFP

    إذًا.. هل تعمد توماس توخيل "إذلال" إيفان توني بالفعل؟

    دعونا نُشير في البداية، إلى أن المدير الفني الألماني توماس توخيل؛ يبدو أنه لم يكن مقتنعًا باستدعاء مهاجم الأهلي إيفان توني أساسًا، بعد توليه قيادة منتخب إنجلترا الأول لكرة القدم.

    عدم الاقتناع؛ ربما يكون لتواجد توني في دوري روشن السعودي للمحترفين، حيث يعتبر بعض المدربين أن خروج اللاعبين من أوروبا يمنعهم من الانضمام للمنتخب الوطني.

    إلا أن تألق توني مع الأهلي، وتسجيله الهدف تلو الآخر، بل وقيادته الفريق للتتويج بلقب دوري أبطال آسيا "النخبة"؛ دفع توخيل للخروج بتصريحين متتاليين، على النحو التالي:

    * التصريح الأول: أعلن توخيل أنه سيُسافر للسعودية؛ من أجل متابعة توني مع ناديه الأهلي، والحديث معه.

    * التصريح الثاني: قال توخيل بعد استدعاء توني لمعسكر يونيو 2025؛ أنه لم يستطع السفر للسعودية، فضم توني للمنتخب لكي يُشاهده عن قرب.

    هذه التصريحات تؤكد أن توخيل، لا يتابع اللاعبين المتواجدين خارج أوروبا؛ إلا أنه ضم مهاجم الأهلي لإسكات الشارع الرياضي الإنجليزي، الذي يشتكي من قلة المهاجمين في المنتخب.

    وبالتالي.. فإن إشراك إيفان توني لمدة دقيقتين فقط، خلال مواجهة منتخب إنجلترا ضد نظيره السنغالي؛ ربما يكون لعدم الاقتناع بفكرة ضم توني أساسًا، وليس المقصود بها "إذلال" اللاعب شخصيًا.

  • Al Ahli v Al Taawoun: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    إيفان توني "يحرج" توماس توخيل داخل الملعب وخارجه!

    المهم.. المدير الفني الألماني توماس توخيل، استبعد إيفان توني من جميع معسكرات منتخب إنجلترا بعد ذلك ؛ حيث لم يتم استدعاء مهاجم النادي الأهلي، منذ يونيو 2025.

    توني رد على تجاهُل توخيل الكبير؛ بطريقتين مختلفتين على أرضية الملعب وخارجها، كالتالي:

    * داخل الملعب: سجل 27 هدفًا وصنع 8 آخرين؛ خلال 31 مباراة رسمية في موسم 2025-2026.

    * خارج الملعب: توجيه اللاعب رسالة غير مباشرة إلى توخيل بعد استبعاده من معسكرات إنجلترا؛ أنه يحب النكسات لأنها تظهر له كيف يستطيع التحمل والبدء من جديد.

    أيضًا.. لا ننسى أن توني أصر على البقاء في صفوف النادي الأهلي، وعدم العودة إلى الملاعب الأوروبية وخاصة الإنجليزية؛ رغم أن ذلك يُخالف رؤية توخيل، وقد يهدد حلمه في التواجد ببطولة كأس العالم 2026.

  • Al Ahli v Al Khaleej: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    حقيقة رقمية.. إيفان توني أفضل مهاجم إنجليزي بعد هاري كين

    وأخيرًا وبعد كل ما ذكرناه، وبعيدًا عن المقارنة بين الدوريات أيضًا؛ إلا أننا على الورق، سنجد أن نجم الأهلي إيفان توني، هو أفضل مهاجم إنجليزي حاليًا بعد هاري كين.

    نعم.. كين سجل 39 هدفًا وصنع 5 آخرين؛ خلال 34 مباراة رسمية مع ناديه الألماني بايرن ميونخ، في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    أما أسماء أخرى تواجدت مع المدير الفني الألماني توماس توخيل، مثل أولي واتكينز ودومينيك سولانكي؛ سنجد أرقامهما في الموسم الرياضي الحالي، على النحو التالي:

    * واتكينز "أستون فيلا": 8 أهداف وتمريرة حاسمة في 35 مباراة.

    * سولانكي "توتنهام هوتسبير": 4 أهداف في 11 مباراة - حيث كان يعاني من إصابة أبعدته طويلًا -.

    كما أن اسم آخر؛ مثل مهاجم ليدز يونايتد دومينيك كالفيرت لوين؛ سنجد أنه سجل 10 أهداف وصنع آخر، خلال 24 مباراة رسمية في الموسم الرياضي الحالي.

    وبالطبع.. لغة الأرقام ليست كل شيء في عالم كرة القدم؛ إلا أن توني يقدّم مستويات مبهرة بالفعل مؤخرًا، خاصة في التعاون مع زملائه وبناء اللعب - بغض النظر عن الأهداف التي يسجلها -.

    وإذا نظرنا إلى قلوب الهجوم - بعيدًا عن الأجنحة -؛ سنجد أن توني يستحق التواجد في المنتخب الإنجليزي الفترة القادمة، وأن يُحصل على فرصته كاملة بغض النظر عن الدوري الذي ينشط فيه.

    أي أنه على توخيل أن ينظر إلى توني؛ بناء على مستوياته التي يقدّمها فوق أرضية الملعب، بدون النظر إلى أنه يلعب في السعودية - وإن كانت مسابقة دوري روشن للمحترفين أصبحت تنافسية أساسًا -.

