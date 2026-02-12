قد تكون بريئًا من تهمة إذلال إيفان توني ولكن!.. إلى توماس توخيل "أنظر للحقائق وكن أعمى عن اسم الدوري"

وأخيرًا وبعد كل ما ذكرناه، وبعيدًا عن المقارنة بين الدوريات أيضًا؛ إلا أننا على الورق، سنجد أن نجم الأهلي إيفان توني، هو أفضل مهاجم إنجليزي حاليًا بعد هاري كين.
نعم.. كين سجل 39 هدفًا وصنع 5 آخرين؛ خلال 34 مباراة رسمية مع ناديه الألماني بايرن ميونخ، في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.
أما أسماء أخرى تواجدت مع المدير الفني الألماني توماس توخيل، مثل أولي واتكينز ودومينيك سولانكي؛ سنجد أرقامهما في الموسم الرياضي الحالي، على النحو التالي:
* واتكينز "أستون فيلا": 8 أهداف وتمريرة حاسمة في 35 مباراة.
* سولانكي "توتنهام هوتسبير": 4 أهداف في 11 مباراة - حيث كان يعاني من إصابة أبعدته طويلًا -.
كما أن اسم آخر؛ مثل مهاجم ليدز يونايتد دومينيك كالفيرت لوين؛ سنجد أنه سجل 10 أهداف وصنع آخر، خلال 24 مباراة رسمية في الموسم الرياضي الحالي.
وبالطبع.. لغة الأرقام ليست كل شيء في عالم كرة القدم؛ إلا أن توني يقدّم مستويات مبهرة بالفعل مؤخرًا، خاصة في التعاون مع زملائه وبناء اللعب - بغض النظر عن الأهداف التي يسجلها -.
وإذا نظرنا إلى قلوب الهجوم - بعيدًا عن الأجنحة -؛ سنجد أن توني يستحق التواجد في المنتخب الإنجليزي الفترة القادمة، وأن يُحصل على فرصته كاملة بغض النظر عن الدوري الذي ينشط فيه.
أي أنه على توخيل أن ينظر إلى توني؛ بناء على مستوياته التي يقدّمها فوق أرضية الملعب، بدون النظر إلى أنه يلعب في السعودية - وإن كانت مسابقة دوري روشن للمحترفين أصبحت تنافسية أساسًا -.