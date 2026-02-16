(C)Getty Images
إيفان توني "الجائع" يوجه رسالة إلى توماس توخيل بشأن كأس العالم، حيث يوضح مهاجم الأهلي ما سيقدمه لمنتخب إنجلترا
توني يتجه إلى الشرق الأوسط في صفقة انتقال بقيمة 40 مليون جنيه إسترليني
قبل توني عرضًا مربحًا من الأهلي في صيف 2024، حيث تمت صفقة انتقاله مقابل 40 مليون جنيه إسترليني (55 مليون دولار). وأثيرت تساؤلات في ذلك الوقت حول ما إذا كان توني يعرض طموحاته مع منتخب إنجلترا للخطر بمغادرته منطقة الراحة في وطنه.
لا يشعر المهاجم البالغ من العمر 29 عامًا بأي ندم على توديعه السواحل الإنجليزية، حيث تتفوق أرقامه في السعودية على أرقام رونالدو الفائز خمس مرات باللقب - أحد أفضل اللاعبين في هذا المجال والوحيد الذي تفوق عليه في موسم 2024-25.
هل يمكن أن يعود توني إلى الدوري الإنجليزي الممتاز؟
عندما سئل توني من قبل قناة سكاي سبورتس عما إذا كان من الممكن أن يعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في مرحلة ما، أجاب: "لا تقل أبدًا أبدًا. لدي أهداف أريد تحقيقها هنا أولاً، وقد وقع النادي معي لعقد طويل الأمد. أريد أن أرد لهم الجميل وأحصل على الألقاب. في كرة القدم وفي الحياة، لا تعرف أبدًا ما يخبئه لك المستقبل. من يدري ما هي الخطوة التالية؟
أنا مرتاح هنا وأحب وجودي هنا. أنا أبلي بلاءً حسناً، وأرقامي تتحدث عن نفسها، وأنا مستقر. أنا أستمتع بكرة القدم ولا أرى سبباً يدفعني إلى المغادرة والعودة إلى حيث كنت".
توني يخبر توخيل بما سيضيفه إلى منتخب إنجلترا
آخر مباراة من المباريات السبع التي خاضها توني مع منتخب إنجلترا كانت في يونيو 2025، عندما دخل كبديل في وقت متأخر من مباراة ودية مع السنغال في سيتي جراوند. تلك هي المباراة الوحيدة التي خاضها تحت قيادة توخيل.
قد يتم ترشيحه للعب في أمريكا الشمالية في محاولة للفوز باللقب العالمي، حيث أضاف توني ما يمكن أن يقدمه لخطط المنتخب الإنجليزي: "سيكون ذلك ذا أهمية كبيرة [الذهاب إلى كأس العالم]. لم ألعب أبدًا في كأس العالم. سيكون ذلك حلمًا؛ الجميع يحلم بذلك. إذا فزنا باللقب، فسيكون ذلك أمرًا عظيمًا للبلاد. لديك تصورات عما يمكن أن يحدث. إذا تحقق ذلك، فسيكون نعمة.
"ربما [يمكنني أن أقدم ميزة بسبب الحرارة]. هناك لاعبون رائعون في الفريق وبعض المهاجمين الإنجليز الكبار، لذا أعتقد أن الجميع سيحظون بفرصة، لأن الجميع سيكونون قادرين على التكيف مع الحرارة، ولكن يمكنك القول أنني معتاد عليها أكثر من الآخرين. الأمر صعب لأنك تضطر إلى تغيير طريقة لعبك قليلاً. لا يمكنك الركض بجنون لأنك ستنفد طاقتك. عليك أن تكون أكثر استراتيجية في الجري. أعتقد أنني لن أضطر إلى التكيف. لقد لعبت في درجات حرارة تزيد عن 30 درجة هنا، وأشعر أنني متكيف معها".
وتابع قائلاً: "كل ما يمكنني فعله هو الاستمرار في تسجيل الأهداف. هذا يمنحني أفضل فرصة ممكنة. قد تكون هذه فرصتي الأخيرة. الأمر يتعلق بما هو أفضل للبلد؛ المدرب سيختار الفريق وعليك احترام ذلك.
"أشعر أنني في حالة بدنية أفضل بكثير والإحصائيات تتحدث عن نفسها. إحصائيات الجري لدي عالية أيضًا. لا أريد أن أجلس وأسترخي؛ أنا أعمل بجد وإحصائياتي تثبت ذلك. أنا أساعد من حولي. سيحصل على مهاجم متعطش للعب. نعم، راتبي كبير، لكنني ما زلت أريد أن أقدم أداءً جيدًا، ليس هذا وقت الجلوس والاسترخاء. أريد أن أحاول تحقيق إنجازات كبيرة".
من سيشارك كين في هجوم إنجلترا في كأس العالم 2026؟
سجل توني 30 هدفًا في الموسم الماضي، منها 23 هدفًا في الدوري السعودي للمحترفين، ووصل رصيده هذا الموسم إلى 28 هدفًا. سيكون هاري كين الخيار الأول لإنجلترا لشغل مركز رقم 9 في كأس العالم 2026، ولكن تم اقتراح أن يضم توخيل مهاجمين آخرين في مركز الهجوم - مع توني إلى جانب أولي واتكينز ودومينيك سولانكي وداني ويلبيك ودومينيك كالفيرت-لوين.
