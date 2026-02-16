آخر مباراة من المباريات السبع التي خاضها توني مع منتخب إنجلترا كانت في يونيو 2025، عندما دخل كبديل في وقت متأخر من مباراة ودية مع السنغال في سيتي جراوند. تلك هي المباراة الوحيدة التي خاضها تحت قيادة توخيل.

قد يتم ترشيحه للعب في أمريكا الشمالية في محاولة للفوز باللقب العالمي، حيث أضاف توني ما يمكن أن يقدمه لخطط المنتخب الإنجليزي: "سيكون ذلك ذا أهمية كبيرة [الذهاب إلى كأس العالم]. لم ألعب أبدًا في كأس العالم. سيكون ذلك حلمًا؛ الجميع يحلم بذلك. إذا فزنا باللقب، فسيكون ذلك أمرًا عظيمًا للبلاد. لديك تصورات عما يمكن أن يحدث. إذا تحقق ذلك، فسيكون نعمة.

"ربما [يمكنني أن أقدم ميزة بسبب الحرارة]. هناك لاعبون رائعون في الفريق وبعض المهاجمين الإنجليز الكبار، لذا أعتقد أن الجميع سيحظون بفرصة، لأن الجميع سيكونون قادرين على التكيف مع الحرارة، ولكن يمكنك القول أنني معتاد عليها أكثر من الآخرين. الأمر صعب لأنك تضطر إلى تغيير طريقة لعبك قليلاً. لا يمكنك الركض بجنون لأنك ستنفد طاقتك. عليك أن تكون أكثر استراتيجية في الجري. أعتقد أنني لن أضطر إلى التكيف. لقد لعبت في درجات حرارة تزيد عن 30 درجة هنا، وأشعر أنني متكيف معها".

وتابع قائلاً: "كل ما يمكنني فعله هو الاستمرار في تسجيل الأهداف. هذا يمنحني أفضل فرصة ممكنة. قد تكون هذه فرصتي الأخيرة. الأمر يتعلق بما هو أفضل للبلد؛ المدرب سيختار الفريق وعليك احترام ذلك.

"أشعر أنني في حالة بدنية أفضل بكثير والإحصائيات تتحدث عن نفسها. إحصائيات الجري لدي عالية أيضًا. لا أريد أن أجلس وأسترخي؛ أنا أعمل بجد وإحصائياتي تثبت ذلك. أنا أساعد من حولي. سيحصل على مهاجم متعطش للعب. نعم، راتبي كبير، لكنني ما زلت أريد أن أقدم أداءً جيدًا، ليس هذا وقت الجلوس والاسترخاء. أريد أن أحاول تحقيق إنجازات كبيرة".