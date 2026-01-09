مقولة إيفان توني تتحوّل إلى "أيقونة تاريخية": محاولات تحطيم الأهلي تفشل .. فمرحبًا بكم في مدرسة القانون

عندما يتم ذكر اسم النادي الأهلي، فنحن هُنا أمام واحد من أهم القلاع الرياضية؛ ليس في السعودية فقط، وإنما في آسيا والوطن العربي بأكمله.

هذه القلعة الرياضية الكبيرة عانت من ظروف قاسية، في السنوات القليلة الماضية؛ ولكنها عرفت كيف تصمد، وتعود أكثر قوة.

نعم.. الأهلي عاد من دوري يلو للدرجة الأولى صيف 2023، بعد هبوطه التاريخي - لأول مرة -، أكثر قوة من أي وقتٍ مضى؛ سواء رياضيًا أو إداريًا وقانونيًا.

ومن المعروف أن الأهلي أصبح أكثر استقرار إداري، رغم وجود بعض المشاكل من فترةٍ إلى أخرى؛ وهو ما قاده للتتويج بلقب دوري أبطال آسيا "النخبة" 2024-2025، ثم كأس السوبر السعودي مطلع الموسم الحالي.

إلا أن ما يجب التوقف أمامه حقًا؛ هو النجاح القانوني الكبير الذي يحققه النادي الأهلي، منذ ما يقرب من الثلاثة أعوام تقريبًا.

الأهلي انتصر في جميع معاركه القانونية تقريبًا، منذ عام 2023 وحتى الآن؛ آخرها بطولة كأس السوبر السعودي 2025-2026، والذي كان مهددًا بخسارة لقبها.

ونستعرض في السطور القادمة، أهم القضايا التي انتصر فيها النادي الأهلي "قانونيًا"، خلال السنوات القليلة الماضية؛ وذلك بالتزامن مع احتفالات هذا الكيان الرياضي الكبير، بمرور 89 عامًا على تأسيسه..