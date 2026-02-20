إيغور تودور يصرح بجرأة أنه لا يستمتع بكونه مدرب توتنهام قبل المباراة الأولى ضد أرسنال

قال تودور للصحفيين في مؤتمره الصحفي الأول مع توتنهام: "لم أستمتع لأنني لست هنا للاستمتاع، أنا هنا للعمل. الاستمتاع هو مجرد اللحظة الأولى بعد أن يكون هناك عمل يجب القيام به. إنه لشرف كبير أن أكون هنا، كما قلت من قبل، في هذا النادي الرائع. أنا أيضًا شديد التركيز والتركيز على القيام بالأشياء الصحيحة التي يحتاجها هذا النادي وهذا الفريق وهؤلاء المشجعين. أنا أركز على ذلك، ولا أفكر كثيرًا في ما طلبتم مني أن أستمتع به".

كما أكد تودور أن 13 لاعبًا فقط متاحون للاختيار لمواجهة آرسنال.

وأضاف: "إنها لحظة خاصة جدًا كما تعلمون، فهذه حالة نادرة جدًا أن تجد عشرة لاعبين مصابين، وبإصابات كبيرة أيضًا. قمنا بالتدريب مع ثلاثة عشر لاعبًا. هذا هو الوضع. إنه ليس رائعًا، ولكن في هذه الحالة، فإن النجاح والخروج من هذه الحالة يمثل تحديًا أكبر.

"لدينا 13 لاعبًا بالتأكيد وهذا يكفي لتحقيق ما نريده يوم الأحد. وأنا أدرك بالطبع أهمية هذه المباراة، فهي مباراة ديربي، ديربي شمال لندن. الجميع يتوقع منا الحصول على النقاط الثلاث. نحن ندرك ذلك.

"لكن هدفي في هذه الجلسات الأولى التي أجريناها هو أن نصبح فريقًا. أن نصبح فريقًا لديه طريقة صحيحة للخوض في المعركة، فريقًا مستعدًا للتضحية، نحن بحاجة إلى التضحية. للقتال، للركض، لامتلاك العقلية الصحيحة. أيضًا، هذه هي البداية. كنت أعمل على الكثير من الأشياء، ليس كل شيء لأنه ليس كرة القدم فقط، ليس فقط ذلك، بل يتعلق الأمر بفكرة واضحة عما نريد أن نفعله. أشياء محددة جدًا نريد أن نفعلها بالكرة، بدون الكرة، عندما نضغط، عندما نكون في وضع متأخر. نحن نعمل كثيرًا ولكن البداية دائمًا تتعلق بالعقلية لأن الناس يأتون قبل لاعبي كرة القدم".