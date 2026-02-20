AFP
إيغور تودور يصرح بجرأة أنه لا يستمتع بكونه مدرب توتنهام قبل المباراة الأولى ضد أرسنال
تودور يطمح لتحقيق فوزه الأول الكبير
تم تعيين تودور في توتنهام بهدف واضح: الحفاظ على مكانة النادي في الدوري الإنجليزي الممتاز. أدى الحكم الكارثي لتوماس فرانك إلى هبوط توتنهام إلى المركز السادس عشر، حيث أصبح النادي على بعد خمس نقاط فقط من منطقة الهبوط قبل مباراة ديربي شمال لندن التي لا يمكن أن تكون أكثر أهمية مما هي عليه. ويحتل أرسنال المركز الثاني بفارق خمس نقاط عن مانشستر سيتي، بعد أن لعب مباراة أكثر، عقب تعادله 2-2 مع ولفرهامبتون في منتصف الأسبوع.
الآن، ادعى تودور أنه لا "يستمتع" بوقته في شمال لندن بسبب المسؤوليات التي يتحملها، حيث يهدف النادي إلى تجنب الهبوط الذي قد يكون له تأثير كارثي على موارده المالية.
صراحة تيودور الصريحة
قال تودور للصحفيين في مؤتمره الصحفي الأول مع توتنهام: "لم أستمتع لأنني لست هنا للاستمتاع، أنا هنا للعمل. الاستمتاع هو مجرد اللحظة الأولى بعد أن يكون هناك عمل يجب القيام به. إنه لشرف كبير أن أكون هنا، كما قلت من قبل، في هذا النادي الرائع. أنا أيضًا شديد التركيز والتركيز على القيام بالأشياء الصحيحة التي يحتاجها هذا النادي وهذا الفريق وهؤلاء المشجعين. أنا أركز على ذلك، ولا أفكر كثيرًا في ما طلبتم مني أن أستمتع به".
كما أكد تودور أن 13 لاعبًا فقط متاحون للاختيار لمواجهة آرسنال.
وأضاف: "إنها لحظة خاصة جدًا كما تعلمون، فهذه حالة نادرة جدًا أن تجد عشرة لاعبين مصابين، وبإصابات كبيرة أيضًا. قمنا بالتدريب مع ثلاثة عشر لاعبًا. هذا هو الوضع. إنه ليس رائعًا، ولكن في هذه الحالة، فإن النجاح والخروج من هذه الحالة يمثل تحديًا أكبر.
"لدينا 13 لاعبًا بالتأكيد وهذا يكفي لتحقيق ما نريده يوم الأحد. وأنا أدرك بالطبع أهمية هذه المباراة، فهي مباراة ديربي، ديربي شمال لندن. الجميع يتوقع منا الحصول على النقاط الثلاث. نحن ندرك ذلك.
"لكن هدفي في هذه الجلسات الأولى التي أجريناها هو أن نصبح فريقًا. أن نصبح فريقًا لديه طريقة صحيحة للخوض في المعركة، فريقًا مستعدًا للتضحية، نحن بحاجة إلى التضحية. للقتال، للركض، لامتلاك العقلية الصحيحة. أيضًا، هذه هي البداية. كنت أعمل على الكثير من الأشياء، ليس كل شيء لأنه ليس كرة القدم فقط، ليس فقط ذلك، بل يتعلق الأمر بفكرة واضحة عما نريد أن نفعله. أشياء محددة جدًا نريد أن نفعلها بالكرة، بدون الكرة، عندما نضغط، عندما نكون في وضع متأخر. نحن نعمل كثيرًا ولكن البداية دائمًا تتعلق بالعقلية لأن الناس يأتون قبل لاعبي كرة القدم".
تودور المعروف بكونه رجل إطفاء
اكتسب تيودور شهرة في إيطاليا لمساعدته الفرق على الخروج من الأزمات، ويصر على أنه يمكنه فعل الشيء نفسه مرة أخرى في شمال لندن.
وقال: "لا أعرف. أنا أقوم بعملي. لا شيء مميز. أفعل الأشياء التي أعتقد أنها مهمة. لا أكثر ولا أقل. لكل مدرب أسلوبه الخاص في تحقيق النتائج. لدي أسلوبي الذي أعتقد أنه الأفضل. لا يوجد أسلوب واحد لأن هناك دائمًا خصائص مختلفة، وأندية مختلفة، وثقافات مختلفة. ليس فقط في الدوري، بل في النادي أيضًا. بعض الأندية تحب هذا النوع من كرة القدم، وبعضها تحب هذا النوع. عليك حل المشاكل. المشاكل موجودة في كل مكان، إذا ذهبت إلى أفضل الأندية في العالم، تعتقد أنه لا توجد مشاكل هناك، ولكن هناك مشاكل مثلما في الدرجة الثالثة. الأمر كله يتعلق بكيفية حل المشاكل في وقت سريع جدًا. ليس سهلاً، ولكن لا بأس".
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
يواجه توتنهام أرسنال يوم الأحد، حيث يحاول تيودور تحقيق انطلاقة قوية بفوز مهم. بعد ذلك، ستكون مباراتهم التالية ضد فولهام في كرافن كوتيدج في ديربي لندن آخر.
