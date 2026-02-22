إيغور تودور "غاضب جدًا" يدعو لاعبي توتنهام الفاشلين إلى "النظر في المرآة" بعد الهزيمة الساحقة أمام أرسنال في ديربي شمال لندن

كان تودور في مقعد البدلاء للمرة الأولى عندما تعرض توتنهام لهزيمة قاسية مرة أخرى على يد منافسه الشمالي في لندن. بعد أن سجل إيبيريشي إيزي ثلاثية في مباراة الذهاب، في طريقه إلى الفوز 4-1، سجل اللاعب الدولي الإنجليزي هدفين يوم الأحد، حيث اضطر توتنهام مرة أخرى إلى مشاهدة فوز آرسنال 4-1، مع تسجيل فيكتور جيوكيريس هدفين أيضًا.

مع بقاء توتنهام في المركز السادس عشر، بفارق أربع نقاط فقط عن وست هام، انتقد تودور لاعبيه بشدة، وأصر على أنهم يجب أن "ينظروا في المرآة" إذا أرادوا الخروج من هذه الأزمة.

وقال: "هناك فارق كبير بين الفريقين، أرسنال كان أقوى منا في هذه المباراة".

وأضاف أن توتنهام يجب أن "يغير عقلية الفريق - والطريقة الوحيدة هي العمل. حتى مع الكرة، يبدو عدم الثقة واضحًا في الفريق. أنا حزين جدًا، وغاضب جدًا، وكل شيء، ولكن في بعض النواحي من الجيد أيضًا أن نفهم ما هو هدفنا.

"العلاج هو أن ينظر كل واحد منا في المرآة، ويعمل بجد لتغيير عاداته. لم نكن بحاجة إلى هذا (كإشارة تنبيه). أرسنال ربما يكون أفضل فريق في العالم في الوقت الحالي، لكن لا يمكننا استخدام هذا كعذر".