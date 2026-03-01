إيطالي جديد في الصورة .. باريس يفكر في الإطاحة بشوفاليه مثل دوناروما!

في الظل، يتقدم ماتفي سافونوف بهدوء. لم يحظى الحارس الروسي بتغطية إعلامية كبيرة عند وصوله، لكنه استغل الفرص المتاحة له. منذ أول مشاركة له كلاعب أساسي، أظهر ثقة كبيرة. حضور قوي على خط المرمى. سيطرة في الهواء. لعب نظيف بالقدم.

لويس إنريكي يقرر بناءً على الحقائق. في المباريات التي تتسم بضغط شديد، يبدأ سافونوف. الاختيارات تتحدث عن نفسها.

حتى كسر في اليد الذي تعرض له خلال كأس القارات لم يبطئ من زخمه. عند عودته، استعاد مكانه دون جدال. واتبعه زملاؤه في غرفة الملابس. وكذلك الطاقم الفني. في غضون بضعة أشهر، مالت الكفة.

على العكس من ذلك، يمر شوفالييه ببداية موسم متقلبة. التوقعات المرتبطة بسعره ثقيلة. كل تمريرة، كل خروج، كل هدف يتلقاه يغذي التحليل.