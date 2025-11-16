إيطاليا ضد النرويج | "كابوس" الفايكنج ينتهي.. وجاتوزو يواجه "لعنة المونديال" الثالثة، واللاعب "المجهول" يحرج هالاند!

في سيناريو كارثي، سقط المنتخب الإيطالي على أرضه في "سان سيرو" بنتيجة 1-4 أمام النرويج، ليتأكد رسمياً اتجاه "الأتزوري" إلى الملحق الفاصل للمرة الثالثة على التوالي، في طريقه لتصفيات كأس العالم 2026.

إيطاليا بدأت الشوط الأول بقوة وتقدمت بهدف نظيف عبر المهاجم الشاب فرانشيسكو بيو إسبوزيتو في الدقيقة 11.

في تلك اللحظة، تحول المستحيل الحسابي (الفوز 9-0) إلى "مهمة" بدأها "الأتزوري" بالخطوة الأولى، لكن الوقت مر دون إضافة.

دخلت إيطاليا فترة الاستراحة وهي متقدمة 1-0، وبدأ الهمس في مدرجات "سان سيرو" يتحول إلى ترقب، لكن ما حدث في الشوط الثاني كان كارثياً بكل المقاييس. فبدلاً من أن تكمل إيطاليا مهمتها، انهار الفريق تماماً. لم يختفِ الحلم الهجومي فحسب، بل انقلبت المباراة رأساً على عقب. المنتخب النرويجي، الذي بدا تائهاً في الشوط الأول، شن "ريمونتادا" قاسية بأربعة أهداف كاملة، محولاً ملعب "سان سيرو" من مسرح للأمل إلى ساحة للكابوس.

بهذه الخسارة، تجمد رصيد إيطاليا عند 18 نقطة في المركز الثاني، بينما رفعت النرويج رصيدها إلى 24 نقطة، لتخطف بطاقة التأهل المباشر عن جدارة واستحقاق.