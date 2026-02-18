Goal.com
إيريك جارسيا "الملتحي": الطالب النجيب يخرس الساخرين منه في برشلونة.. لكنه يصطدم بـ"مذبحة فليك الجسدية والذهنية"

أحد أفضل نجوم برشلونة في الموسم الحالي.. ولكن!

في عالم كرة القدم.. لا يوجد ما هو أصعب من أن تتحوّل إلى "نكتة"، في عيون الإعلاميين والنقاد والجماهير.

المدافع الإسباني الشاب إيريك جارسيا، كان أحد هؤلاء اللاعبين الذين يتعرضون للسخرية باستمرار؛ بل وينظر إليه على أنه "عبء" على ناديه برشلونة.

لكن وفي تحول درامي يشبه أفلام السينما؛ عاد جارسيا هذا الموسم بوجه لم يألفه أحد، بدرجة أنه أصبح عنصرًا لا يمس في التشكل الأساسي.

الوجه الذي ظهر به المدافع الإسباني الشاب، في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، مع فريق برشلونة الأول لكرة القدم؛ كان كفيلًا لأن يخرس كل الأفواه التي تسخر منه، ويحوّل صافرات الاستهجان ضده إلى تصفيقٍ حار.

إلا أنه يبدو أن لكل نهضة ثمنًا باهظًا؛ ففي الوقت الذي بدأ فيه الجميع يثق في قدرات جارسيا، دوت صافرات الإنذار بشأنه مؤخرًا.

ونحن من ناحيتنا سنستعرض في السطور القادمة، مراحل السخرية من إيريك جارسيا؛ إلى تألُقه الكبير في الموسم الرياضي الحالي، قبل صافرات الإنذار الأخيرة.. 

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-ERIC GARCIAAFP

    إيريك جارسيا.. مُناشدة "الطالب النجيب" بإطلاق اللحية

    كما ذكرنا.. تعرض المدافع الإسباني الشاب إيريك جارسيا، لـ"السخرية" بشكلٍ قاسٍ؛ خاصة في بداياته مع فريق برشلونة الأول لكرة القدم.

    جارسيا ابن برشلونة أساسًا؛ ولكنه رحل صيف 2017 إلى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، قبل أن يخوض أي مباراة مع الفريق الأول.

    وبعد 4 سنوات من الفراق؛ استعاد برشلونة مدافعه الشاب صيف 2021، حيث كان يُنظر إليه على أنه خليفة النجم الإسباني الكبير جيرارد بيكيه.

    ضغوط مقارنته ببيكيه، إلى جانب ظهوره بمستوى متواضع في بداياته بعد العودة للعملاق الكتالوني؛ فتحت أبواب السخرية على إيريك جارسيا، سواء في وسائل الإعلام أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

    وأكثر من سخروا من جارسيا؛ كان الإعلاميان توماس رونسيرو وجوسيب بيدريرول، عبر برنامج "إل شيرينجيتو".

    هذا الثنائي وصفا جارسيا بالمدافع الذي يفتقد الهيبة والشراسة؛ مع تشبيهه بـ"الطالب النجيب"، الذي لا يُخيف مهاجمي الفرق المنافسة.

    هُنا.. بدأ التفاعل بشدة مع حديث رونسيرو وبيدريرول، إلى أن وصلت لمطالبة جارسيا بترك "لحيته" تنمو؛ ليظهر بشكلٍ أشرس فوق أرضية الملعب، بدلًا من مظهره الطفولي.

  • FBL-ESP-LIGA-GIRONA-BARCELONAAFP

    عندما كبر "الطالب النجيب" في صفوف جيرونا

    وسط الانتقادات والسخرية منه؛ قام نادي برشلونة بـ"إعارة" مدافعه الإسباني الشاب إيريك جارسيا إلى جيرونا، موسم 2023-2024.

    الإعارة إلى جيرونا، أفادت جارسيا كثيرًا؛ حيث تطور تكتيكيًا وبدنيًا، وسط ظهوره بهيئة "المدافع الملتحي".

    تطور جارسيا مع جيرونا؛ لفت أنظار المدير الفني الألماني هانزي فليك، الذي تولى قيادة برشلونة صيف 2024.

    فليك رفض الاستغناء عن جارسيا؛ حيث اعتبره خيارًا مهمًا للغاية على الدكة، مع ضغط المباريات.

    وبالفعل.. كان المدافع الإسباني الشاب من ضمن الخيارات "البديلة" الأولى، التي كان يشركها المدير الفني الألماني؛ وذلك أثناء سير المباريات.

    ورغم ذلك.. كان نادرًا ما نُشاهد جارسيا يُشارك أساسيًا، في مباريات برشلونة؛ لينتهي موسمه في 2024-2025، بهذه الأرقام:

    * مباريات: 45.

    * دقائق: 2.104.

    * مساهمات تهديفية: 8.

    * أهداف: 5.

    * تمريرات حاسمة: 3.

     ومن هذه الأرقام؛ يظهر لنا أن جارسيا كان يُشارك في جميع المباريات تقريبًا، ولكن لدقائق معدودة وليست كثيرة جدًا.

  • eric-garcia(C)Getty Images

    موسم انفجار إيريك جارسيا مع نادي برشلونة

    رغم مشاركته في جميع مباريات الموسم الماضي 2024-2025، مع فريق برشلونة الأول لكرة القدم؛ إلا أن المدافع الإسباني الشاب إيريك جارسيا، لم يكن سعيدًا بدور البديل.

    هُنا.. خرجت تقارير صحفية تؤكد على اجتماع الألماني هانزي فليك، المدير الفني لنادي برشلونة، مع جارسيا البالغ من العمر 25 سنة؛ حيث أخبره بالآتي:

    * أولًا: موسم 2024-2025؛ كان مجرد بداية لتجهيزه تكتيكيًا.

    * ثانيًا: الحصول على دقائق لعب أكثر؛ في موسم 2025-2026.

    * ثالثًا: وعد بأنه سيكون أحد قادة برشلونة؛ في المستقبل القريب.

    وبالفعل.. مع بداية الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ تأكدنا من صحة هذه التقارير، حيث أصبح إيريك جارسيا عنصر لا غنى عنه في تشكيل برشلونة الأساسي.

    وشارك جارسيا في 38 من أصل 38 مباراة، خاضها برشلونة في الموسم الحالي، حتى وقت كتابة هذا التقرير.

    ليس هذا فقط.. جارسيا شارك في 34 مباراة من أصل الـ38، في التشكل الأساسي للعملاق الكتالوني؛ بينما دخل إلى أرضية الملعب كـ"بديل"، في 4 لقاءات فقط.

    وعندما كان فليك لا يشرك هذا اللاعب، في مركزه الأساسي كـ"قلب دفاع"؛ كان يعتمد عليه في وسط الميدان أو الظهيرين الأيمن والأيسر.

    وتألق إيريك جارسيا في كل هذه المراكز؛ حيث كان من ضمن اللاعبين القلائل في صفوف برشلونة، الذين تمتعوا بمستوى ثابت في الموسم الحالي.

  • hansi-flick(C)Getty Images

    إيريك جارسيا يصطدم بـ"مذبحة فليك الجسدية والذهنية"

    أخيرًا.. يجب أن نُشير إلى نقطة خطيرة للغاية؛ بعد كل ما ذكرناه عن انفجار المدافع الإسباني الشاب إيريك جارسيا مع نادي برشلونة، في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    النقطة التي نقصدها هُنا؛ هي استنزاف جارسيا "ذهنيًا وبدنيًا"، من قِبل المدير الفني الألماني لنادي برشلونة هانزي فليك.

    * الاستنزاف البدني: إشراكه في جميع المباريات دون راحة أبدًا؛ حتى أمام أندية الدرجات الأدنى، في الأدوار الأولى من بطولة كأس ملك إسبانيا.

    * الاستنزاف الذهني: من خلال تغيير مركزه بين الدفاع والوسط والظهيرين؛ إلى جانب كون طريقة فليك "الدفاع المتقدم والضغط العالي"، تتطلب التركيز طوال الـ90 دقيقة.

    وبالتالي.. وجدنا إيريك جارسيا يدفع الثمن مؤخرًا، كما ولو كان جسده يصرخ في وجه فليك؛ ويقول له: "كفى"!.

    جارسيا ظهر بمستوى سيئ للغاية، في آخر مباراتين لنادي برشلونة؛ وذلك ضد أتلتيكو مدريد في كأس ملك إسبانيا، ثم أمام جيرونا في الدوري المحلي.

    وضد أتلتيكو.. سجل إيريك هدفًا في مرماه، بالاشتراك في الخطأ مع الحارس جوان جارسيا؛ بالإضافة إلى تحصله على كارت أحمر مباشر، أيضًا.

    وأمام جيرونا.. كان جارسيا سيئًا للغاية، في تنفيذ "مصيدة التسلل"، ما تسبب في هز شباك برشلونة؛ قبل أن يخرج مصابًا من أرضية الملعب، في الدقيقة 73.

    تراجُع مستوى جارسيا، بسبب الضغط الكبير الذي فرضه فليك عليه؛ أدى لسقوط برشلونة (0-4) ضد أتلتيكو مدريد، ثم بهدفين مقابل واحد أمام جيرونا.

    والآن.. يجب أن يستعيد إيريك جارسيا عافيته سريعًا؛ وذلك قبل مراحل الحسم المهمة، في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

