Igor Thiago Brentford GFXGetty/GOAL
علي سمير

إيجور تياجو "منقذ البرازيل في كأس العالم" .. عامل بناء أحب الكرة بسبب رونالدو وجاء إنجلترا لمنافسة هالاند وإحراج إيزاك وجيوكيريس

بعدما رفض تمثيل منتخب البرازيل الأولمبي، وجوده أصبح ضروريًا في المونديال القادم

لو دخل أحدهم في غيبوبة تامة بعد انتهاء فترة الانتقالات الصيفية الماضية، واستفاق اليوم لمعرفة أحوال الدوري الإنجليزي وألقى نظرة على الهدافين سيشعر بصدمة كبيرة!

إرلينج هالاند في الصدارة بـ19 هدفًا، أمر جديد ومتوقع، لا توجد أي صدمات، وفي المركز الثاني إيجور تياجو، من؟ نعم .. مهاجم برازيلي "بلغاري" تعاقد معه برينتفورد لتعويض فقدانه إيفان توني ويوان ويسا وبريان مبيومو.

أين بنجامين شيشكو مهاجم مانشستر يونايتد الذي وصل سعره 76.50 مليون يورو؟ سجل هدفين فقط، ماذا عن فيكتور جيوكيريس الذي طارده آرسنال طوال الصيف طمحًا في ضمه لالتهام شباك الخصوم؟ أحرز 5 أهداف ويعاني من القيام بأبسط بديهيات مركزه في الاستلام والتحرك.

نيك فولتيمادي مهاجم نيوكاسل العملاق؟ لا بأس به، ولكنهم لم يوقعوا معه مقابل 75 مليون يورو مع إضافات مستقبلية أخرى، حتى يسجل 7 أهداف فقط حتى الآن.

وأخيرًا.. ماذا عن ثنائية ليفربول الخيالية، هوجو إيكيتيكي وألكساندر إيزاك؟ هل حطمت الجميع كما توقعنا؟ أبدًا.. الفرنسي سجل 8 أهداف وهو مقبول نوعًا ما، بينما السويدي الذي دفع الريدز 145 مليون يورو لضمه أحرز هدفين فقط! ومصاب وسيغيب لفترة طويلة .

ماذا حدث؟ هل هناك لعنة؟ يبدو وكأنهم هؤلاء هم من دخلوا في غيبوبة .. ولكن بالحديث عن إيجور تياجو .. من هو هذا اللاعب؟ وماذا يفعل في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي؟

  • Brentford v Burnley - Premier LeagueGetty Images Sport

    بدأ حياته كعامل بناء

    بداية تياجو غريبة وغير مألوفة بالنظر إلى ما يفعله حاليًا مع برينتفورد بالدوري الإنجليزي، اللاعب في المركز الثاني بقائمة الهدافين خلف هالاند بـ14 هدفًا، وسجل هاتريك مؤخرًا أمام إيفرتون في الجولة العشرين.

    قصة صاحب الـ24 سنة ليست مألوفة مثل باقي اللاعبين، لم يتدرج بفرق الناشئين في عمر صغير وصولًا بالفريق الأول، بل عشق كرة القدم من خلال إعجابه بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وتعرض لصدمة قوية كادت أن تنهي قصته مبكرًا.

    إيجور سبق أن قال للموقع الرسمي لبرينتفورد:"كنت في الثامنة أو التاسعة من عمري عندما بدأت لعب كرة القدم، الفضل كان يعود لأخي الذي كان يصطحبني معه في نهاية الأسبوع لمشاهدة المباريات، رأيت كريستيانو رونالدو يتألق مع مانشستر يونايتد وأردت أن أكون مثله".

    اللاعب بدأ في تنمية مهاراته مع فريق "فيري" المحلي، ولكن رحلته توقفت بعد وفاة والده بطريقة مأساوية وهو في الثالثة عشر من عمره، وهنا تجمد الحلم قليلًا.

    إيجور عمل في عدة وظائف لمساعدة والدته .. البقالة وتوزيع الإعلانات الورقية في الشوارع وكذلك البناء وحمل الحجارة، وقال عن هذا الأمر:"تلك التجربة جعلتني أتطور كإنسان، وأصبحت أعرف قيمة الأشياء الصغيرة والكبيرة أيضًا في الحياة".

    بالحديث عن الحياة والفرص .. القدر منحه فرصة أخرى واستغلها، بعدما حصل على فرصة اللعب مع كروزيرو البرازيلي عندما كان في الثامنة عشر من عمره، سجل 10 أهداف في 64 مباراة، رقم معقول وليس خياليًا، ولكنه كان كافيًا لجذب أنظار نادي لودوجوريتس البلغاري.

    الحياة ابتسمت مرة أخرى له ليتألق ويصل إلى كلوب بروج البلجيكي، ليصل إلى برينتفورد في يوليو 2024 لتعويض رحيل إيفان توني إلى الأهلي السعودي، وأنفق النادي عليه مقابل 33 مليون يورو وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت".

    ولكنه عانى من صدمة جديدة عكرت صفو حياته، بتعرضه لإصابة قوية في الركبة بالفترة التحضيرية، ليكون الموسم الأول له كارثيًا مع الفريق، حيث عاد في نوفمبر 2024 وأصيب مرة أخرى أمام إيفرتون ليعود بعدها في شهر مايو.

    • إعلان
  • Marseille's forward Didier Drogba jubilaAFP

    دروجبا جديد في برينتفورد

    بداية مسيرة إيجور تتشابه نوعًا ما مع ديدييه دروجبا أسطورة تشيلسي، حيث وقع الإيفواري على أول عقد احترافي له عندما كان عمره 21 سنة، مما يعكس ظهوره على الساحة بشكل متأخر عن أغلب اللاعبين.

    دروجبا لم يلعب بالدرجة الأولى قبل انتقاله إلى جانجون الفرنسي في يناير 2002، وكان موسمًا واحدًا مع مارسيليا يكفيه لفرض نفسه كأحد أهم وأقوى المهاجمين في أوروبا لينضم لاحقًا إلى تشيلسي .. والباقي مجرد تاريخ.

    هل نعيش نفس الحالة مع إيجور؟ والموسم الحالي قد يكون انطلاقته ليسير على خطى دروجبا من بوابة برينتفورد؟

    الأمر لا يتعلق فقط بكيف بدأت مسيرة كل منهما، هناك تشابهات من حيث المميزات والخواص، إيجور لاعب مجتهد يتمتع بقوة بدنية عالية جدًا وبنية جسمانية ضخمة، ومع ذلك يمكنه التعامل مع الكرة والمساهمة في عملية الربط بين الخطوط.

    اللاعب الذي سجل 44% من أهداف برينتفورد هذا الموسم في البريميرليج، متنوع أيضًا من حيث إمكانياته، يستطيع التعامل مع العرضيات واستغلال أنصاف الفرص والفوز بالكرات الطويلة.

    وهناك بعض الدلائل على تنوع طريقة تسجيله للأهداف  ..

    - هدفه في مانشستر يونايتد جاء بعد متابعة لخطأ من حارس المرمى

    - الهدف في نيوكاسل يونايتد كان من خطأ للمدافع

    - هدف الفوز على بيرنلي جاء بعد ارتداد الكرة إليه داخل منطقة الجزاء بعد كرة عرضية

    - هدفه الثاني أمام إيفرتون سجله بعد انتزاع الكرة من زميله الذي كان يحاول الالتفاف لمواجهة المرمى 

    كلها سيناريوهات مختلفة،  تؤكد أننا أمام حالة مهاجم لا يسجل بطريقة نمطية عادية، ولديه دقة تسديد عالية، لعب 26 كرة على المرمى ويأتي في المركز الثاني خلف إرلينج هالاند هذا الموسم "النرويجي لديه 39 تسديدة".

    إيجور يستطيع اللعب بكلتا قدميه أيضًا، بشكل عام .. سدد 38 كرة هذا الموسم منهم 16 بقدمه اليمنى و14 باليسرى و8 برأسه، وهو أمر يجعل من الصعب جدًا توقعه والتعامل معه.

    قوته البدنية أيضًا تجعله أحد أهم أسلحة الضغط لدى المدرب كيث أندروس، ويأتي في المركز الثاني من حيث التفوق في هذه الخاصية بالبريميرليج برصيد 1510 محاولة، ويحتل المركز الأول بالضغوط عالية الكثافة.

    الحديث عن أرقامه في الضغط يرتبط بطريقة لعب برينتفورد التي تعتمد هذا النهج، وربما لا يكررها مع فريق آخر يلعب بطريقة مختلفة، لكنه على كل حال يمتلك المقومات لمساعدة فريقه في الضغط العالي ومحاولة استرجاع الكرة مبكرًا.

  • FBL-WC-2026-DRAWAFP

    منقذ البرازيل في كأس العالم

    إيجور حصل على الجنسية البلغارية في 2023، وتلقى دعوة لتمثيل منتخب البرازيل الأولمبي في 2024، ولكنه رفضها، ليصبح حتى الآن بلا أي مسيرة دولية تذكر بعد رحلة قصيرة في عالم الاحتراف..

    بالحديث عن البرازيليين، إيجور على أعتاب التسجيل مرة واحدة فقط، ليعادل أكبر عدد أهداف للاعب من أبناء بلاده في الدوري الإنجليزي، وهو الرقم الذي يحمله كل من ماتيوس كونيا وروبرتو فيرمينو وجابرييل مارتينيلي بـ15 هدفًا، إذن نحن أمام ظاهرة لم ينجح مثلها بهذا الشكل في الملاعب الإنجليزية، لماذا لا يلعب في كأس العالم 2026؟

    كيث أندروس سبق أن قال في وقت سابق، إن كارلو أنشيلوتي مدرب البرازيل تواصل معه مؤخرًا لسؤاله عن تطور إيجور، وتطرق معه إلى إمكانية الاستعانة به في أقرب وقت ممكن.

    أنشيلوتي لديه عدة خيارات هجومية .. مارتينيلي وكونيا ورودريجو وفينيسيوس جونيور ورافينيا، ولكن من في مركز المهاجم الصريح؟ المتخبطان جابرييل جيسوس وريتشارليسون، وجواو بيدرو مهاجم تشيلسي الذي يسير على سطر ويترك الآخر، ونفس الأمر لإيجور جيسوس مهاجم نوتنجهام فورست، بينما يكافح إندريك لاستعادة بريقه في إعارته من ريال مدريد إلى ليون.

    والاستنتاج من ذلك، هو أن إيجور تياجو هو المهاجم الصريح البرازيلي الأفضل في الوقت الحالي، ووجوده في هجوم السيليساو أمر ضروري لعلاج هذه المشكلة التي يعاني منها أنشيلوتي، بعدم وجود مهاجم هداف يستطيع صناعة الفارق بشكل منتظم.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • AFC Wimbledon v Brentford - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    وأخيرًا .. من أين يجلب برينتفورد كل هؤلاء؟

    النادي الإنجليزي أخرج لنا العديد من النماذج الجيدة والمميزة في الفترة الأخيرة، إزري كونسا، أولي واتكينز، سعيد بن رحمة، نيل موباي، بريان مبويمو، دافيد رايا وإيفان توني، وهي أسماء لم يسمع عنها أحد قبل الانتقال لبرينتفورد.

    وفقًا لموقع "OneFootball" فإن النادي يعتمد بشكل كبير على التحليل الرقمي بدلًا من تقييم اللاعبين بالعين المجردة، ولا يهتم بعدد الأهداف وشهرة اللاعب وبقيمة الدوري الذي يتواجد فيه مثلما تفعل الأندية الأخرى.

    التركيز يكون على الأهداف المتوقعة ومعدل استغلال الفرص، اللمسات داخل منطقة الجزاء وتحرك اللاعب بدون كرة، وتعامله عمومًا بعيدًا عن مختلف المواقف بغض النظر عن التسجيل.

    إيفان توني لم يظهر أي علامات كمهاجم نجم فريد من نوعه، ولكن أرقامه في التحركات والالتحامات الهوائية لفتت الأنظار في برينتفورد لذلك تعاقدوا معه، حيث يتم دراسة الإحصائيات أولًا قبل تدخل الكشاف البشري في الأمر.

    برينتفورد لا يعتمد أيضًا على الدوريات الكبرى مثلما تفعل أغلب الأندية، بل يذهب للبحث في بلجيكا ودوري الدرجة الثانية الفرنسي والإنجليزي أيضًا، وبعض الدول الاسكندنافية، حيث يُنظر إلى هذه الأماكن كأسواق مهملة والمنافسة فيها على المواهب سهلة.

    والنتيجة هي أن الفريق لا يزال يقدم مستويات جيدة حتى الآن بفضل هذه النوعية، ويجني الكثير من الأموال في حالة بيع هذه المواهب، ولديه الآن إيجور صاحب المركز الثاني بجدول الهدافين في البريميرليج، بينما دخل العمالقة "إيزاك وشيشكو وجيوكيريس" في غيبوبة تامة دون أي مؤشرات على العودة!

0