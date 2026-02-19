AFP
إيثان نوانيري يستعد لتعزيز مكانته في مرسيليا مع المدرب الجديد بعد أن عالج ميكيل أرتيتا مخاوفه بشأن اللعب
بيي يتولى زمام الأمور في ملعب فيلودروم
حصل نوانيري على دفعة في الوقت المناسب في مرسيليا، حيث عين العملاق الفرنسي مدربًا جديدًا لتثبيت الأوضاع. كان رحيل دي زيربي المفاجئ في وقت سابق من هذا الشهر يُنظر إليه في البداية على أنه انتكاسة كبيرة لأرسنال ولاعبه الشاب الموهوب، نظراً للدور المحوري الذي لعبه الإيطالي في إقناع الغانرز بالموافقة على الانتقال المؤقت. كان دي زيربي الداعم الرئيسي للصفقة، مما ترك نوانيري في حالة من عدم اليقين عندما تغير المشهد الإداري بشكل مفاجئ في جنوب فرنسا.
على الرغم من الفترة الفوضوية التي مرت بها النادي خلف الكواليس - والتي شهدت رحيل المدير الرياضي مدي بنعطية وعودته إلى منصبه في غضون 48 ساعة - إلا أن مرسيليا تصرفت بحزم لملء الفراغ التدريبي. أعلن مرسيليا يوم الأربعاء أن بيي قد تولى زمام الأمور. المدافع السابق لنيوكاسل يونايتد هو وجه مألوف للجماهير المحلية، حيث مثل مرسيليا خلال مسيرته الكروية المتميزة، وهو يعود الآن إلى نادٍ في حاجة ماسة إلى هوية تكتيكية.
يُنظر إلى هذا التعيين على أنه خطوة جريئة من قبل إدارة مرسيليا، خاصةً بالنظر إلى أن المدرب البالغ من العمر 48 عامًا قد تم إقالته من رين الأسبوع الماضي بعد سلسلة مخيبة للآمال من أربع هزائم متتالية. ومع ذلك، فإن مجمل عمله يشير إلى أن هناك ما هو أكثر من مجرد مبارياته الأخيرة، بالنظر إلى أنه قاد رين إلى ثماني انتصارات في تسع مباريات من نوفمبر إلى بداية هذا العام.
التغيير التكتيكي يصب في صالح لاعب أرسنال المعار
الأمر المهم بالنسبة للمشاهدين في لندن هو أن تفضيلات بيي التكتيكية قد توفر المنصة المثالية لنوانيري لاستعادة أفضل مستوياته. طوال فترة نجاحه في رين وحتى خلال أسابيعه الأخيرة الصعبة على رأس الفريق، فضل بيي باستمرار نظام دفاعي مكون من خمسة لاعبين أو ثلاثة لاعبين. من المتوقع أن يكون هذا الاختيار الهيكلي ركيزة أساسية في دوره الجديد في مرسيليا، مما يخلق دورًا متخصصًا للاعبي الوسط المبدعين يتوافق تمامًا مع مهارات نوانيري. بصفته أحد لاعبي الدعم رقم 10، أظهر لاعب أرسنال الشاب بالضبط سبب تقديره الكبير عندما سجل هدفًا بعد 13 دقيقة فقط من ظهوره الأول ضد لينس.
أصبحت الحاجة إلى إعادة ضبط التكتيكات واضحة خلال آخر مباراة للنادي - التي انتهت بالتعادل 2-2 مع ستراسبورغ - حيث ظل لاعب منتخب إنجلترا للشباب بديلاً لم يشارك في المباراة. مع عدم وجود مباريات أوروبية متبقية في جدول الموسم، من المرجح أن يسعد نوانيري بوصول مدرب مستعد لتطبيق نظام يضعه في أفضل مركز ممكن. كما أشار أرتاتا بشأن تطور اللاعب: "في النهاية، علينا اتخاذ القرارات في الوقت المناسب، مع فهم السياق، واتخاذ القرار الأفضل للنادي، وبالنسبة لإيثان، كان من الأفضل له بالتأكيد أن يذهب ويختبر بيئة مختلفة".
أرتاتا يشرح قرار يناير
عندما سُئل عما إذا كان يندم على السماح للاعب البالغ من العمر 18 عامًا بالرحيل على سبيل الإعارة نظرًا للمشاكل الحالية التي يواجهها الفريق في الإمارات، كان أرتاتا صريحًا بشأن عدم القدرة على التنبؤ بمسار الموسم. "من السهل قول ذلك. بعد اتخاذ القرار، من كان يستطيع التنبؤ بأن ميكيل [ميرينو] سيغيب لمدة خمسة أشهر وكاي [هافرتز]؟" قال مدرب آرسنال.
وأكد الإسباني أن التطور طويل الأمد للاعب لا يزال هو الأولوية، على الرغم من الصعوبات التي يواجهها حاليًا فريق المتنافس على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في اختيار اللاعبين على المدى القصير. وشدد على أن الإعارة كانت تهدف إلى سد الفجوة بين كرة القدم للشباب والمستوى الأول بطريقة لم يكن من الممكن تحقيقها بالبقاء في لندن هذا الموسم.
بداية جديدة تحت قيادة بيي
ستتجه الأنظار الآن إلى ملعب فيلودروم لمعرفة ما إذا كان بيي سيتمكن من تحقيق رؤيته المتمثلة في دمج الشاب في التشكيلة الأساسية. ستكون فترة الانتقال قصيرة، حيث يطالب مشجعو مرسيليا بنتائج فورية للعودة إلى المراكز الثلاثة الأولى في الدوري الفرنسي. بالنسبة لنوانيري، يمثل تغيير المدرب "بداية جديدة" لإثبات أنه يمكن أن يكون المركز الإبداعي للفريق تحت قيادة مدرب يحب ملامحه.
تشير التناغم التكتيكي بين تشكيلة 3-4-2-1 المفضلة لدى بيي والمستوى الممتاز الذي يقدمه نوانيري إلى أن الشاب قد يعود إلى التشكيلة الأساسية في نهاية هذا الأسبوع. مع زوال ضغط المنافسة الأوروبية، أصبح التركيز منصبًا بالكامل على الاستقرار المحلي. يعود مرسيليا إلى منافسات الدوري الفرنسي عندما يزور بريست يوم الجمعة.
