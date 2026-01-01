بمجرد وصوله إلى منطقة رون وسون، جذب إندريك الانتباه. يستمتع الشاب البرازيلي، المعار من ريال مدريد، بأول لحظاته في أولمبيك ليون، بين الابتسامات والاعترافات والنصائح الحكيمة القادمة من مدريد.
بعد خطئه عقب انتقاله من ريال مدريد إلى ليون .. كامافينجا محذرًا إندريك: إياك واللون الأخضر!
- Getty Images Sport
خطوات إندريك الأولى في ليون
يوم الخميس 1 يناير 2026، كشف نادي أولمبيك ليون النقاب عن الخطوات الأولى لصفقته البارزة في سوق الانتقالات الشتوية. في مقطع فيديو بثه النادي، يبدو إندريك مسترخياً وفضولياً ومتشوقاً بشكل واضح لبدء المغامرة. "أنا متحمس للتدريب واللعب. أنا سعيد جدًا"، يقول المهاجم البالغ من العمر 19 عامًا، الذي تمت إعارته من ريال مدريد حتى نهاية الموسم.
وصل اللاعب السابق في بالميراس وهو يحمل لقب نجم عالمي، ولا يخفي حماسه. حتى أنه يحاول التحدث ببضع كلمات باللغة الفرنسية، ويقول بابتسامة عريضة "سعيد بلقائكم، كيف حالكم؟" لعدد من موظفي النادي.
- Getty Images
"أنا سعيد"
في الصور التي نشرها أولمبيك ليون، يظهر ماتيو لويس جان، المدير الفني، وهو يتحدث مع اللاعب. "كيف حالك؟ كيف حال المنزل؟" يسأله باللغة الإنجليزية. يجيب إندريك بسرعة وببساطة وصدق: "زوجتي سعيدة، لذا أنا سعيد".
توضح هذه المحادثات الأولى رغبة النادي في توفير أفضل الظروف الممكنة للاعب الدولي البرازيلي الشاب (14 مباراة دولية، 3 أهداف). بعد أن تعاقد معه ريال مدريد مقابل ما يقرب من 50 مليون يورو في عام 2024، لا يصل إندريك إلى أرض مجهولة.
- AFP
رسالة قوية من كامافينجا
قبل أن يصل إلى ليون، حصل إندريك، الذي سيرتدي القميص رقم 9 في ليون، على نصيحة حكيمة. أرسل له إدواردو كامافينجا، زميله في ريال مدريد، رسالة واضحة حول الأعراف المحلية. "تحدث كامافينجا معي عن لون قميص سانت إتيان"، يكشف إندريك ضاحكًا، وهو يظهر الرسالة المكتوبة باللغة الإسبانية.
أصر لاعب الوسط الفرنسي، الخبير في الدوري الفرنسي، على تحذير زميله. كتب كامافينجا : "يا أخي، عليك أن تعلم أن فريقك ليون، منافسه الدائم هو سانت إتيان، لذا لا ترتدي أبدًا أي شيء أخضر". كان هذا تحذيرًا مهمًا، بعد ظهور إندريك مؤخرًا مرتديًا ملابس خضراء على مواقع التواصل الاجتماعي.
- Getty Images Sport
دعم "برتغالي"
في ليون، سيتمكن إندريك أيضًا من الاعتماد على أفونسو مورييرا، الذي يشترك معه في اللغة البرتغالية. وقد تبادل اللاعبان تحية حارة في الفيديو. وابتسم المهاجم البرتغالي قائلاً: «واحد آخر ينضم إلى الفريق». كما رحب المدرب البرتغالي باولو فونسيكا بالمواهب الشابة، مستعدًا لتوجيهه خلال خطواته الأولى في الدوري الفرنسي.