"إهدار الكثير من اللمسات" - مايكل أوين يقدم نصيحة تكتيكية لهاري كين وتوماس توخيل، وقد تكون هذه النصيحة مفتاح تحقيق إنجلترا لمجد كأس العالم
حامل الرقم القياسي: كين يسجل أرقامًا مذهلة
لا يزال كين يسبب الكثير من الألم لمنافسيه المحليين والدوليين، حيث يحافظ على مستواه الفردي المتميز مع ناديه ومنتخب بلاده. سجل هداف توتنهام التاريخي 78 هدفًا مع منتخب إنجلترا، وحطم الأرقام القياسية بتسجيله 124 هدفًا مع بايرن ميونيخ في 130 مباراة.
حطم حاجز الألقاب، وحصل على لقب الدوري الألماني، وحصل على جائزتي الحذاء الذهبي في ألمانيا. سيتطلع بايرن إليه ليكون مصدر إلهام في الدفاع عن لقب الدوري المحلي والمنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا.
كين يذكر بضرورة القيام بـ"عمله"
عندما تبدأ نهائيات كأس العالم هذا الصيف، سيقود كين هجوم إنجلترا نحو التاج العالمي بصفته قائد فريق الثلاثة أسود. سيُطلب منه تقديم أفضل أداء على أكبر المسارح، مع تذكيره في الوقت المناسب بضرورة الاستمرار في اللعب وفقًا لنقاط قوته.
قال فيليكس ماغاث، المدرب السابق لبايرن ميونيخ، مؤخرًا لمجلة Sport: "أنا دائمًا ما أستخدم اللاعبين وفقًا لنقاط قوتهم. هاري كين قادر على تسجيل الأهداف. الجميع يثني عليه ويشجعه لأنه يركض أيضًا في الخلف. لكن هذه ليست مهمته. إذا كان يركض في الأمام بدلاً من الوسط أو الخلف، فسيكون ذلك أفضل للفريق".
نصيحة أوين: كيف تستفيد إنجلترا من أفضل ما لدى قائدها كين
ليست هذه المرة الأولى التي يواجه فيها كين أسئلة حول استعداده للتخلي عن خط الهجوم، مع احتمال أن تكون أرقامه أفضل من ذلك. يأمل أوين أن تجد إنجلترا طريقة لإخراج أفضل ما لدى قائدها.
قال المهاجم السابق للمنتخب الإنجليزي - في حديثه مع casino.org، حيث يشغل الآن منصب سفير المملكة المتحدة لموقع مقارنة الكازينوهات على الإنترنت - لـ GOAL عندما سُئل عما إذا كان تجول كين في الملعب يمثل مشكلة: "يعتمد الكثير على من يلعب بجانبه. عندما كان في توتنهام، كان الأمر يعمل بشكل جيد للغاية لأن [هيونغ-مين] سون كان يتمتع بسرعة كبيرة وكانا يتبادلان الأدوار - أحدهما يتراجع والآخر يتقدم. كان من الصعب على المدافعين مراقبتهم.
"يعتمد الكثير على من يلعب في الفريق. يمكنه التراجع ومرر الكرة، لكن بالنسبة لي، أريد أن يحافظ هاري كين - خاصة في سنه الحالي - على الكثير من طاقته لتسجيل الأهداف، والبقاء في منطقة الجزاء وحولها.
"المشكلة في كونك مهاجمًا وسطًا هي أنك تعتمد بشكل كبير على زملائك في الفريق لتوصيل الكرة إليك. إذا كانت المباراة صعبة ولم تحصل على الكرة، فإن الميل الطبيعي هو المشاركة في اللعب والتراجع إلى الخلف. على الرغم من أن ذلك يمنحك بعض الثقة ويجعلك تشعر بأنك تشارك في المباراة، إلا أنك تحتاج أحيانًا إلى هدف لتسجيله.
"شخصياً، أعتقد أنه أفضل مهاجم في العالم. لا أريده أن يضيع الكثير من اللمسات باللعب في العمق. بالطبع، عليه أن يربط بين اللعب ليكون حجر الأساس للفريق، لكنني لا أريده أن يتراجع كثيراً إلى العمق.
"أنا أتفهم ذلك أيضًا لأنك كلما كبرت في السن، قد تبدأ في فقدان نصف ياردة من السرعة ويمكنك أن تشعر بأنك قدمت مباراة جيدة حتى لو لم تسجل أهدافًا من خلال لعب بعض الكرات وتقديم بعض التمريرات الحاسمة. لقد مررت بذلك من قبل.
"بشكل عام، هو أكبر أمل لنا. من لا يمكن أن يصاب قبل البطولة، ومن نحتاج إليه أكثر؟ لا بد أن يكون هو. من لدينا في الدوري؟ هاري كين يسجل الأهداف مثل لا أحد آخر. نحن بحاجة إليه حقًا في أفضل حالاته ويحتفظ بكل طاقته لتسجيل الأهداف".
مباريات إنجلترا: العد التنازلي لكأس العالم 2026
يأمل كين في زيادة رصيده من الأهداف الدولية، مع اقترابه أكثر من الرقم القياسي لبيتر شيلتون البالغ 125 مباراة دولية، عندما تواجه إنجلترا أوروغواي واليابان في مباريات ودية في نهاية مارس.
وستكون هذه المباريات الأخيرة التي سيخوضها توخيل للتجربة قبل وضع خطط كأس العالم، حيث ستخوض منتخب الأسود الثلاثة - التي ستخوض مباراتين قبل البطولة بعد توجهها إلى الولايات المتحدة - مغامرتها نحو المجد العالمي ضد كرواتيا في 17 يونيو.
