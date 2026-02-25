Getty Images
ترجمه
"إنه يعتقد أنه لا يزال شابًا!" - نيمار متهم بـ"إفساد" خطة سانتوس التكتيكية من قبل زميله السابق في المنتخب البرازيلي
مدرب سانتوس يتحدث عن معاناة نيمار
كانت آخر مشاركة لنيمار في المباراة التي خسرها فريقه 2-1 أمام نوفوريزونتينو، والتي أطاحت بفريق سانتوس من بطولة كامبيوناتو باوليستا في دور ربع النهائي على يد النادي الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية. وكان اللاعب البرازيلي مسؤولاً عن الهدف الأول الذي سجله نوفوريزونتينو في مباراة لم يقدم فيها المهاجم المستوى المطلوب.
دافع المدرب خوان بابلو فوجفودا عن نيمار بعد المباراة وقال إنه سيعود إلى أفضل مستوياته. وقال للصحفيين: "نيمار في حالة بدنية رائعة، وهو يكمل جميع التدريبات. لعب 90 دقيقة كاملة لأول مرة هذا العام.
أنا واثق جدًا منه. ستتحسن لعبته وتتطور مع كل مباراة. وأنا مسؤول عن ضمان عودته إلى ثقته بنفسه. أنا واثق جدًا منه وأثق في كل لاعب في الفريق.
"سوف يحفز اللاعبين. سوف يبذل نيمار قصارى جهده لتحقيق الأهداف التي حددها لنفسه في سانتوس ومع المنتخب الوطني".
- Getty Images Sport
نيمار متهم بـ"إفساد" سانتوس
قام النجم البرازيلي السابق لويس فابيانو، الذي لعب لفترة وجيزة مع نيمار في بداية مسيرته الدولية، بتحليل أداء زميله القديم ويرى أنه "يخلط" سانتوس تكتيكياً من خلال التراجع إلى الخلف للحصول على الكرة. كما يرى المهاجم السابق أن نيمار بحاجة إلى تكييف أسلوب لعبه لأنه "لم يعد في العشرين من عمره".
"نيمار هو الذي يخل بالتكتيكات التكتيكية للفريق. شاهدت جزءًا من مباراة سانتوس. في كل مرة يذهب فيها للحصول على الكرة من أقدام المدافعين، لا يعرف لاعبو الوسط والجناحون والمهاجمون ماذا يفعلون. يذهب للحصول عليها هناك، ولا يعرف اللاعبون ما إذا كان عليهم التحرك أو البقاء أو البقاء بالقرب منه، ولا تتطور اللعبة"، قال فابيانو لشبكة ESPN.
"عندما يصل اللاعب إلى سن معينة، يعتقد أنه لا يزال شابًا، وأنه يفعل الأشياء التي كان يفعلها في سن العشرين. عليه أن يتكيف مع أسلوب لعب جديد. أعتقد أن هذا ما ينقص نيمار. البقاء في المقدمة والانتظار. لا تأتي فرصة واحدة، ولا تأتي فرصتان، لكنه يبقى هناك، وفي النهاية ستأتي الفرصة وسيكون نشيطًا بما يكفي لينتهزها".
مشاركة في كأس العالم موضع شك
لم يخف نيمار رغبته في اللعب مع البرازيل في كأس العالم 2026 على الرغم من الإصابات التي أثرت على مسيرته في السنوات الأخيرة. ومع ذلك، يواجه نيمار صعوبة في إقناع المدرب كارلو أنشيلوتي بقدراته، حيث من غير المتوقع أن يستدعي الإيطالي نيمار للمباريات الودية الدولية في مارس ضد فرنسا وكرواتيا.
وقد صرح أنشيلوتي سابقًا أن نيمار يجب أن يثبت لياقته البدنية إذا أراد الانضمام إلى الفريق.
وقال أنشيلوتي لبيترو إيفو ألميدا من ESPN البرازيل: "من الواضح أننا لن نراقب طريقة لعب نيمار. الجميع يعرف موهبته". "في كرة القدم الحديثة، لكي يستفيد اللاعب من موهبته، يجب أن يكون في حالة بدنية جيدة. إذا كان في أفضل حالة بدنية، فلن يواجه أي مشكلة في الانضمام إلى المنتخب الوطني".
الجميع يريد نيمار في المنتخب الوطني وهو في حالة بدنية جيدة. تحدثت معه وقلت له: "لديك الوقت للاستعداد بأفضل طريقة لتكون هناك وتساعد الفريق على بذل قصارى جهده في كأس العالم".
- AFP
هل اقتربت نهاية مسيرة نيمار؟
قد يكون هذا العام عامًا مهمًا بالنسبة لنيمار. فقد وقع مؤخرًا عقدًا جديدًا مع سانتوس حتى نهاية عام 2026، ولا يزال يحلم بالفوز بكأس العالم مع البرازيل. ومع ذلك، اعترف المهاجم أنه قد يفكر في اعتزال كرة القدم بعد ذلك.
وقال لقناة Caze البرازيلية على الإنترنت: "لا أعرف ماذا سيحدث من الآن فصاعدًا، ولا أعرف ماذا سيحدث العام المقبل. ربما عندما يأتي شهر ديسمبر، سأرغب في الاعتزال. أنا أعيش عامًا بعد عام الآن".
إعلان